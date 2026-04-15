Catalá solicita a la secretaría municipal los detalles del procedimiento para contratar al administrativo que forma parte de la investigación

La alcaldesa de València, María José Catalá ha solicitado a la secretaría municipal un informe sobre el proceso selectivo del auxiliar administrativo procedente de la plantilla del Consorcio Valencia 2007 y que forma parte del enredo sobre la colocación de ex trabajadores que ha acabado en la Fiscalía Anticorrupción. Y aunque el martes la propia Catalá aseguró que fue un proceso "transparente y abierto a cualquier persona, y a la que solo accedió una persona", ha anunciado que pedirá la memoria del proceso "para que me acrediten que fue un proceso reglado y habitual en estos casos. Por supuestísimo".

También reiteró que "es lo que me compete porque es mi administración. A quién quiere hacerme responsable de otras administraciones le digo que de momento solo soy alcaldesa valenciana. No soy mi presidente de la autoría portuaria, ni nada por el estilo" en relación a otros casos que forman parte del procedimiento.

"¿Qué me parece? Que ha empezado la campaña electoral. Y que Compromís ha decidido que empiece en la Fiscalía. Pues Vale". Y para ello se ha remitido a lo dicho el día anterior: que es una "denuncia esperpéntica" porque "en el pleno municipal ellos mismos pedían la colocación de todos ellos y a dedo.

Ha asegurado que "la fiscalía, de momento, no nos ha solicitado ninguna documentación. De hecho yo fui conocedora de la investigación por los medios de comunicación, y, pero bueno, estoy especialmente ansiosa de que no soliciten documentación y poder remitir toda la documentación que tenemos y que, obra en nuestro poder".

Más aún, ha acusado a la formación naranja de que "lo que ellos pedían era que los trabajadores afectados, sobre los que todos teníamos sensibilidad y deseo de recuperar, fueran enchufadas a dedo sin procesos electivos. No hay más que ver la moción y la intervención del señor Ferran Puchades en el pleno. Espero que ellos aporten el acta de esa moción y de ese pleno. Y si no lo hacen ellos, pues posiblemente la aporte yo. Ellos pedían una recolocación a dedo directamente de estas personas sin ningún tipo de proceso electivo".

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También se ha referido a los audios de la reunión con el concejal José Marí Olano, sobre las que restó importancia porque "es una reunión con los trabajadores y los sindicatos, totalmente abierta y sin ningún tipo de secretismo. Era para ver de la situación que se iba a generar en el momento de la liquidación del consorcio y en ese momento surgen todas las cuestiones y dudas que los trabajadores plantean al concejal como entiendo, también mantuvieron reuniones con el Partido Socialista y Compromís dado que el pleno del año 2024, los trabajadores vinieron a ese pleno". Unos audios sobre los que, desde fuentes municipales, se asumía que se grabaron ocultamente por alguna de las partes afectadas y que hasta era previsible que se filtraran "porque ahora ya se graba todo".