Compromís y PSPV denuncian a Olano en la "operación de clientelismo" por la que se investiga a Catalá

La apertura de diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de València, María José Catalá, la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, las concejalas Paula Llobet y Rocío Gil, y cuatro trabajadores públicos, por la recolocación de exempleados del Consorcio València 2007 en puestos públicos supuestamente creados ex profeso para ellos, suma un nuevo capítulo con la filtración de unos audios donde el concejal Marí Olano mediaría para ofrecer plazas a dedo en fundaciones municipales como Visit València o Aumsa.

Tanto Compromís como PSPV ampliarían la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción con estos audios que, según han explicado ante los medios, vendrían a demostrar la “operación urdida en una mesa en el Puerto de València entre Mar Chao y María José Catalá” para recolocar a personal de su confianza en en la Autoridad Portuaria, con la Fundación Deportiva Municipal como red de seguridad.

Así, la portavoz de los valencianistas, Papi Robles, ha subrayado que además de quedar clara la operación, “en los audios se puede escuchar que se intentaron poner plazas a disposición en Aumsa. Curiosamente, este departamento se negó. Habrá que preguntar al señor Giner si fue más inteligente que sus compañeras y no se dejó untar en toda esta operación”.

“Ya no estamos hablando de sospechas ni de indicios aislados, estamos ante una operativa perfectamente descrita por sus propios protagonistas”, ha añadido Robles, destacando además que en el acta plenaria el concejal José Marí Olano asume que actuaba por indicación de la alcaldesa: “Yo recibí el mandato de la alcaldesa de tratar de encontrar una solución”. “Es evidente que Catalá estaba al tanto de todo y ordenaba cómo hacerlo”, ha afirmado Robles.

Por ello, Compromís pide que Olano sea también investigado por los mismos presuntos delitos, a los que añaden el de negociaciones prohibidas a funcionarios. “No se puede entender esta trama sin el papel central de Olano”, ha remarcado la portavoz.

Respuesta a Catalá

Sobre las explicaciones ofrecidas por la alcaldesa en las últimas horas, quien recuerda que Compromís y PSPV llevaron a un pleno la moción para intentar reubicar a los trabajadores del Consorcio despedidos en el proceso de privatización, la valencianista ha insistido en que “Catalá está mintiendo e intentando desviar la atención. Esta operación de clientelismo es anterior a cualquier moción del Pleno. Incluso hay un acta notarial previa que ya advertía de lo que iba a pasar”.

Además, la portavoz ha recordado que el problema de fondo es la gestión de la Marina: “Mientras nosotros apostábamos por un modelo público y por subrogar a los trabajadores y trabajadoras, Catalá privatizó la Marina y despidió a trabajadores, salvando solo a quien quiso. Esa es la realidad”.

Una operación concertada con el Puerto

La coalición valencianista también desmonta la versión del gobierno municipal que intenta situar el foco en el Puerto de València. “No es un problema del Puerto. Es una operación concertada con el Puerto para colocar a personas concretas”, ha asegurado Robles. “Estaba todo preparado: cuando tenían aseguradas las plazas, se retiraban del resto de procesos. Esto no es casualidad, es un sistema”. En esta línea, Compromís alerta de que otros procesos también están bajo sospecha, como el caso de Visit València. “Catalá defendía su legalidad y ahora sabemos que también está en duda. Cada vez que habla, su relato se desmorona”, ha afirmado.

Ante la gravedad de los hechos, el segundo partido de la ciudad ha anunciado que llevará al próximo Pleno una moción para crear una comisión de investigación. “La ciudad merece conocer toda la verdad. No estamos ante un caso menor, sino ante una forma de entender las instituciones como una agencia de colocación al servicio del PP”, ha advertido Robles.

El PSPV se suma a la denuncia

Por su parte, Borja Sanjuan, portavoz de los socialistas, ha explicado que su grupo también registrará en Fiscalía un escrito para ampliar la denuncia por la que ya se está investigando a la alcaldesa María José Catalá y a varias de sus concejalas con el objetivo de que se investigue también al concejal Pepe Marí Olano.

El socialista Borja Sanjuan comparece ante los medios / Miguel Ángel Montesinos

“El concejal Olano es la misma persona que aparece vinculada a las operaciones de permutas inmobiliarias que tuvimos que denunciar también como grupo socialista, donde constructoras a las que él ha reconocido conocer se han llevado adjudicaciones millonarias o que aparece cada vez que hay una sospecha de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia”, ha recordado Sanjuan.

“La gente debe saber que el señor Olano, además de ser el conseguidor de María José Catalá, es concejal de contratación del Ayuntamiento de Valencia. Esto quiere decir que es la persona encargada de velar por el interés general y la legalidad en todos los contratos públicos de esta casa, que a la vez ha admitido que trabaja y cobra un sueldo todos los meses para empresas que contratan del Ayuntamiento de Valencia”, ha continuado Sanjuan.

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“La pregunta es si nos tenemos que creer que una persona que amaña puestos en la administración a personas con las que en principio no tiene ninguna relación, no estará amañando también contratos públicos para empresas que les pagan un sueldo. Ahora mismo, María José Catalá tiene a un concejal que está ejerciendo las mismas funciones que ejercía Alfonso Grau para Rita Barbera. El conseguidor de María José Catal se llama Pepe Marí Olano. Una persona que aparece recurrentemente en todas las sospechas de corrupción", ha comparado el socialista.