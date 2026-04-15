Fallece el alcalde de las pedanías más pequeñas de València

El Ayuntamiento de València ha declarado luto oficial en las pedanías de Les Cases de Bàrcena, Mauella, Teuladella, Rafalell y Vistabella, en los Pobles del Nord, por la muerte de su alcalde pedáneo, José Manuel Gimeno Rodrigo, a los 72 años. Se trataba del alcalde que se encargaba de la gestión de una serie de barrios notables en extensión, pero con varias particularidades: estar separados entre sí y tener una población muy escasa, cuando no inexistente. Tanto es así, que tan solo Cases de Bárcena, con casi 400 y Mauella, con 60, aparecen en los listados oficiales del censo en la Oficina de Estadística. Siendo, ambos, además, los barrios o partidas menos poblados de la ciudad, y caracterizados, en todos los casos, por ser zonas completamente separadas del resto del término municipal.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha firmado esta mañana el decreto de luto, que se prolongará desde las 00:00 horas de miércoles, 15 de abril, hasta las 24.00 horas de viernes, 17 de abril. Las banderas ondearán a media asta en la Casa Consistorial y en los edificios municipales de esas pedanías.

José Manuel Gimeno Rodrigo, nacido en València el 14 de febrero de 1954, era vecino de Les Cases de Bàrcena y es el primer alcalde pedáneo que fallece en el ejercicio del cargo.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha trasladado su pésame a familiares y amigos del alcalde pedáneo y ha subrayado que José Manuel Gimeno Rodrigo era “una persona volcada en las pedanías durante más de dos décadas y al que València siempre le estará agradecida y yo, personalmente, también”.

La importancia de los pedáneos

Catalá ha añadido que “durante la dana aprendí que nuestros alcaldes pedáneos son las personas que están al servicio de los vecinos y vecinas que no se encuentran en el centro de la ciudad, que requieren de muchísimos servicios municipales y son los primeros que están al pie del cañón cuando las cosas vienen mal dadas”, recordando además que no son cargos remunerados más allá de algunos gastos y dietas.

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La alcaldesa ha asegurado que el alcalde pedáneo fallecido “impulsó el asfaltado, el alumbrado, el cubrimiento de acequias de Les Cases de Bàrcena, Mauella, Teuladella Rafalell y Vistabella, contribuyó a cuidar la maravillosa huerta que rodea estas pedanías e impulsó la rehabilitación de la ermita de la Virgen del Pilar”.