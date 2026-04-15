San Vicente Mártir ya tiene completado su carril-bici

El desplazamiento por la calle San Vicente desde el Bulevar Sur hasta el centro de la ciudad ya es posible tras completarse esta semana, por parte del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de València la última fase, correspondinete al ramal que conecta precisamente la avenida de Doctor Tomàs Sala (bulevar sur) con la calle Mestre Sosa, enlazando con los carriles bici de sendas vías, además de con los de la avenida Giorgeta (tramo actualmente en obras) y las calles Roís de Corella, Dolores Alcaide y Joaquín Navarro, así como la que continúa recta hacia el centro de la ciudad, atravesando la plaza de España.

El carril bici bidireccional, segregado por calzada y pegado a la acera oeste, ha ido abriéndose por tramos desde que empezó el 2026. Primero con la apertura de los extremos (tramo entre Doctor Tomàs Sala y Joaquín Navarro, por el sur, y tramo entre Mestre Sosa y Giorgeta por el norte) y a principios del mes de abril con el tramo entre Joaquín Navarro y Dolores Alcaide.

Sant Vicent Màrtir es uno de los ejes más importantes del sur de la ciudad y cuenta, desde ahora, con una conexión ciclista que vertebra los barrios de Sant Marcel·lí, La Creu Coberta, La Raïosa y Arrancapins. Se ha realizado además una reestructuración de los carriles de circulación quedando uno para el tráfico motorizado entre Roís de Corella (que recientemente ha invertido el sentido de circulación) y el bulevar sur.

El acceso al centro se verá interrumpido en un futuro cuando empiece todo el proyecto de reforma de la calle San Vicente, desde la Plaza de España a San Agustín, que será el segundo que se acometa. En el mismo ya hay un carril bici, que se mantendrá una vez finalizadas las obras con 270 metros líneales, una parada de Valenbisi y una dársena de aparcamiento.

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El proyecto, nacido de los presupuestos participativos DecidimVLC 2017 y adjudicado a la empresa Pavasal Empresa Constructora SAU por un importe de 657.420,50 euros, es concesionario de una ayuda del 90% de su presupuesto base (sin IVA) a través de la Unión Europea y de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.