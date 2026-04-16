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La calle Alzira de València pierde uno de sus ramales para hacerse peatonal

Las máquinas transformarán la mitad del acceso a San Francisco de Borja en un espacio para viandantes

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las máquinas han entrado en el barrio de Arrancapins para acometer una reforma de la calle Alzira, en su intersección con Sant Francesc de Borja, que se transformará a espacio peatonal en el tramo ubicado entre los números 21 y 27 de la calle, que transformará 500 metros cuadrados mediante la eliminación tanto del carril de circulación como de la zona de estacionamiento.

En este caso se trata, además, de una calle que accede a San Francisco de Borja (la prolongación de la Avenida del Cid) en dirección a la Plaza de España o a la calle Jesús, que puede hacerse por otro ramal que con el que rodea un diminuto jardín triangular, por lo que se producía una duplicidad de función que permite ganar espacio peatonal.

Tal como ha explicado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, estas obras “se enmarcan en las medidas de adecuación, rehabilitación y mejora de los entornos y espacios públicos urbanos que realiza en los últimos años el Ayuntamiento de València, y en cumplimiento de la actual normativa de accesibilidad al medio urbano y supresión de barreras”.

Transformación de calzada en espacio peatonal

Con la ejecución de esta plaza se mejora la accesibilidad en el ámbito de actuación mediante la ampliación de las aceras y la transformación de la calzada y las zonas de aparcamiento en un espacio peatonal en hormigón impreso y en la misma cota que las aceras ampliadas, ha subrayado el concejal.

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La obra, adjudicada a la empresa Bertolín por un importe de 52.067,03 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses, es beneficiaria de una ayuda de algo más del 35% de su presupuesto base a través de un paquete de ayudas a proyectos de fomento de la movilidad urbana sostenible, convocado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) con cofinanciación de la Unión Europea a través del Programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027.

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