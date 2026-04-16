La concesionaria de la Marina pone sus amarres en alquiler y, por primera vez, en venta

Marina Port Valencia, empresa concesionaria de la gestión de la Marina de València, ha sacado en alquiler y venta los amarres en sus instalaciones, un proceso que se irá definiendo por fases, en paralelo al avance de las obras, ya que cada una de las áreas cuenta con calendarios de ejecución diferenciados. El plan se ejecutará por igual en la Marina Norte, la Marina Sur y la Marina Interior y la novedad, según fuentes de la compañía, es que por primera vez se sacan a la venta un determinado número de amarres.

El proyecto se articula en torno a tres marinas con identidades propias. Marina Norte se sitúa en una de las áreas más abiertas y exclusivas del recinto, caracterizada por su amplitud y su conexión directa con la salida a la bahía valenciana. Esta marina permitirá albergar embarcaciones de hasta 130 metros de eslora, en un entorno que "combinará actividad náutica con espacios de oficinas, restauración, coworking, locales comerciales y zonas verdes".

Por su parte, Marina Sur, ubicada también en la entrada de la bahía, tiene capacidad para acoger embarcaciones desde los 6 hasta los 115 metros de eslora. Este ámbito contará con una destacada área técnica vinculada al mantenimiento y reparación de embarcaciones, y a la operativa náutica, con naves de reparación y oficinas dedicadas al sector náutico. Además, en el futuro incorporará una marina seca, ampliando las opciones de estancia y servicio a pie de amarre para la gestión de embarcaciones de 6 a 8 metros de eslora. Será también el espacio donde se concentrará buena parte de la actividad náutica, con la presencia de empresas especializadas y clubes como vela, remo, kayak u otras disciplinas, generando un entorno dinámico durante todo el año.

Dársena interior

Más próxima a la ciudad, Marina City ubicada en la zona más interior del puerto, estará diseñada para acoger embarcaciones de entre 12 y 130 metros de eslora, incluyendo uno de los pantalanes más exclusivos del proyecto, el pantalán central, con venta de amarres de 15 metros de eslora en adelante para diferentes periodos de tiempo. Asimismo, contará con amarres específicos para embarcaciones de entre 24 y 60 metros, consolidándose como un espacio clave dentro del conjunto y el primero en estar disponible, que se estima que sea a principios de temporada.

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Las embarcaciones contarán con servicios como seguridad 24 horas, suministro de combustible, parking y gestión ambiental, así como con otros desarrollos vinculados al ocio, la innovación y los servicios náuticos… una oferta 360 grados "acorde con el lema de querer unir la ciudad con el mar".