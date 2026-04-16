El Mercado de Abastos continúa con su "aseo por dentro y por fuera" y se acerca la puesta a punto del gimnasio

Costó ponerse con su puesta a punto pero una vez arrancaron las obras de rehabilitación en mayo del año pasado, el Mercado de Abastos, edificio obra del arquitecto Javier Goerlich, continúa imparable en su "aseo" exterior e interior y ya se ha ejecutado el 80 % de las obras de reparación por lo que está previsto que a principios de julio el complejo que vertebra uno de los barrios más populares de València esté listo para lucirse.

Durante su visita al edificio, la alcaldesa de València María José Catalá ha destacado que la intervención en uno de los "edificios más emblemáticos de la ciudad" está reparando y reponiendo tanto los azulejos exteriores como el pavimento, se ha reparado la cúpula acristalada, repintado las vallas y repuesto las cristaleras, entre otras actuaciones.

Arreglando del pavimento del Mercado de Abastos / Fernando Bustamante

Pero más allá de adecentar el complejo, cuya última intervención de este tipo se llevó a cabo en el año 1990, la alcaldesa se ha referido a una de las infraestructuras más demandadas por los vecinos: las instalaciones deportivas de la edificación.

La total ausencia de mantenimiento del gimnasio y las piscinas ha provocado a lo largo del tiempo numerosas quejas entre los usuarios quienes fueron testigos de la demacración del emplazamiento. Sin embargo parece que ya se vislumbra la luz al final del tunel en lo que se refiere a la mejora de las instalaciones deportivas.

Cuándo se arreglará el gimnasio de Abastos

Catalá ha anunciado que mañana se adjudicará en Junta de Gobierno la concesión de la instalación deportiva que lleva aparejada una intervención de importante obra y renovación de la dotación y, sobre todo, de intervención en todas las instalaciones deportivas. "Estas sufrían carencias importantes de mantenimiento, cuando llegamos la concesión llevaba 5 años caducada y por tanto no había mantenimiento", ha explicado la primera edil quien destacó que esto no era un hecho aislado sino que "al llegar al gobierno no había ninguna instalación deportiva con concesión con contrato vigente ni consecidón".

Así pues, la adjudicación de la concesión anunciada para este viernes lleva aparejada una intervención de mejora en obras de 8 millones de euros que se realizará en un plazo de entre 8 y 9 meses y la duración de la gestión deportiva será de 24 años. "Dentro de un año este edificio será otro tanto por fuera como por dentro y las instalaciones deportivas serán otras tanto por fuera como por dentro".

La alcaldesa María José Catalá, durante su visita al complejo de Abastos / Ayto València

El ayuntamiento se reunió con la asociación de vecinos del barrio para hablar de las posibilidades que se propondrán a los abonados de la parte deportiva durante los meses que se la zona deportiva se encuentre en obras y les ofrecerán la matrícula y opciones gratuitas en otros complejos tanto de titularidad pública, como la instalación del Carmen, la Petxina o el tramo III del río o en el caso de los usuarios de la piscina gozarán de matrícula gratuita hasta octubre en el polideportivo de Nou Moles.

También han tratado con los vecinos la renovación del alumbrado de la zona que comenzará en septiembre de este año, las acometidas en el Ciclo Integral del Agua y se trataron cuestiones como la marcha de las obras de la avenida Pérez Galdós, las actuaciones en materia de seguridad en los aledaños de la Finca Roja por parte de la Tercera Unidad de Distrito de la Policía Local de València, entre las que se incluye la identificación de gorrillas "se han llevado a cabo más de 141 identificaciones".

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Otra de las preocupaciones de los residentes de la zona tiene que ver con las personas sin hogar que pernoctaban dentro del complejo del Mercado de Abastos y con quienes, según declaraciones de la alcaldesa, Servicios Sociales y la unidad X4 Patrulla X4 de la Policía Local están trabajando para poder ofrecerles alternativas viables para pasar las noches.