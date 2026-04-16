Un operativo policial desaloja los asentamientos de personas sin hogar del Parc Central

A primera hora de la mañana de ayer, como suele ser lo habitual en la ejecución de deshaucios, agentes de la Policía Nacional y Policía Local de València han procedido a desalojar a las cerca de 50 personas sin hogar que pernoctan en el Parc Central, uno de los enclaves ajardinados más importantes de València y que a partir del año que viene contará con uno de los proyectos estrella del actual gobierno municipal, el Espai Valdés que se ubicará en el Muelle 3.

Algunos de los enseres han acabado en el camión de la basura / J.M. López

Pero antes de que las obras del ilustre artista valenciano Manolo Valdés se expongan en este enclave y se integren en la naturaleza, se ha procedido a despejar la zona de los hombres que levantaron su campamento de infraviviendas bajo el techado de este muelle y junto al murete que separa la gran isla vegetal del mar de vías que desembocan en la Estación del Norte. Esta vez no ha bastado con la identificación de rigor a la que están muy acostumbrados "viene la policía casi todos los días" explica a Levante-EMV una de las personas que ha tenido que abandonar sus enseres en lo que será el futuro museo de Valdés. Este hombre, originario de Argelia y que comprensiblemente no ha querido revelar su identidad, era policía en su país y lleva algunos meses en València procedente de Francia, donde "tenía trabajo y casa por la que pagaba un alquiler", sin embargo la imperiosa necesidad de regularizar su situación le trajo hasta aquí.

Sacando los enseres de quienes pernoctan en el Muelle 3 del Parc Central / J.M. López

La historia se repite prácticamente en todos los que han hecho de un montón de plásticos y con suerte, un colchón, su casa en la calle. Los compañeros de tienda se han convertido en la única red de apoyo que tienen en el país y junto a la que tratan de cambiar su destino aunque "no está siendo nada fácil", lamentan.

Hoy el operativo policial se ha desarrollado con total tranquilidad, los afectados habían sido advertidos del inminente desalojo, pero la actuación ha ido más allá. Al menos un hombre ha sido engrilletado, aunque a consultas de este periódico ninguno de los dos cuerpos policiales intervinientes tienen constancia de que haya producido alguna detención, y un camión de basura ha sido el destino de muchas de las posesiones de estas personas en situación de sinhogarismo: sus tiendas de campaña, colchones e incluso bicicletas han terminado sus días junto a los despojos de la ciudad.

Agentes de Policía Nacional y Local identificando a las personas antes de desalojarlas. / J.M. López

Pero ¿qué va a ocurrir ahora? El futuro del medio centenar de desalojados es incierto: sin soluciones de habitabilidad a la vista, seguir deambulando por las calles es la opción más probable al menos hasta que logren 'sobrevivir' al trato con la gigante maquinaria administrativa que se pondrá en marcha a partir de este jueves 16 de abril día en el que comienza la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España y que afectará a unos 100.000 migrantes en la Comunitat Valenciana.

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Fuentes del Ayuntamiento de València han asegurado que este desalojo obedece a "cuestiones de salubridad" y que es habitual que cada cierto tiempo se limpien los puntos de pernoctación donde se reúnen las personas sin hogar para limpiar las zonas. Así mismo han explicado que entre las unidades desplazadas al Parc Central se encontraba la Patrulla X4 de la Policía Local que en coordinación con Servicios Sociales, detecta y atiende a personas sin hogar y en este caso se les ha informado de las alternativas con las que cuentan para pasar las noches.