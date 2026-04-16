València tiene 340 plazas de Policía Local sin cubrir: los socialistas señalan al PP y estos a Pedro Sánchez

La ciudad de València tiene en la actualidad 340 plazas de Policía Local sin cubrir, según admite el Ayuntamiento de València en una respuesta al grupo municipal socialista. Eso ha valido al PSPV para acusar a la alcaldesa, María José Catalá, de abandonar la seguridad pública a pesar de los crecientes problemas de botellón, pisos turísticos ilegales o incremento de la conflictividad en los barrios. Y le ha servido al equipo de Gobierno también para señalar al gobierno central, pues asegura que es imposible convocar oposiciones con las limitaciones que le impone Madrid al mantener la tasa de reposición.

El concejal socialista Borja Santamaría ha denunciado que "el abandono al que está sometiendo María José Catalá a la Policía Local durante estos tres años está provocando graves problemas para poder atender adecuadamente todos los problemas de convivencia que están surgiendo en la ciudad". El edil ha criticado que Catalá levantara un “relato alarmista e injustificado" cuando estaba en la oposición a pesar de que desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se convocaron numerosas ofertas de empleo público para subsanar el enorme déficit de agentes que provocó que el anterior gobierno del PP no convocara plazas durante más de 10 años.

“Durante el mandato anterior, la señora Catalá agitó un problema inexistente con la seguridad mientras desde el Partido Socialista se solucionaba el enorme problema que había generado 24 años de gestión del PP, un periodo en el que se dejó bajo mínimos la plantilla de la Policía Local. Sacamos más de 500 plazas para cubrir las vacantes existentes y dejamos las bases para seguir incorporando nuevos agentes, pero el PP y Catalá vuelven a las andadas y, por su dejación de funciones absoluta, ya hay casi 340 plazas de policía de nuevo sin cubrir en la ciudad”, ha incidido.

Falta de recursos

Santamaría ha explicado que "el problema de València no es la seguridad ciudadana, sino la falta de recursos para atender adecuadamente funciones esenciales de la policía, como es la policía de barrio, el control del botellón, la inspección de apartamentos turísticos o la ocupación indebida de aceras o zonas peatonales por vehículos". Y todo es responsabilidad, dice, de la "mala gestión de Catalá y de su gobierno, que es incapaz de sacar nuevas convocatorias para mantener en un estado óptimo la plantilla de la Policía Local”.

El concejal ha desvelado que de las 1.977 plazas con las que cuenta la Policía en la actualidad, 340 están sin cubrir “y, por lo tanto, son 340 agentes menos que están patrullando las calles de los barrios de nuestra ciudad". "Por todo ello, desde el Partido Socialista instamos a la señora Catalá a actuar con responsabilidad y poner de manera urgente los procesos selectivos en la Policía Local de València. Nuestra ciudad no se merece el desprecio con el que trata a la Policía Local este gobierno, sino una plantilla en perfectas condiciones para atender todos los problemas que están sufriendo los barrios de la ciudad, como los que sacuden a Orriols, la Malva-rosa, Saïdia, Cruz Cubierta, Benicalap y muchos otros”, ha finalizado.

Más plantilla que antes

Ante estas acusaciones, el equipo de Gobierno ha respondido al Partido Socialista señalando al Gobierno central. "Una vez más asistimos a la demagogia y a las mentiras socialistas", dice. "En Valencia ahora mismo hay más policías locales en la calle que cuando los socialistas gestionaban esta área: 1.621 frente a los 1.572 con los que dejaron a la ciudad cuando perdieron las elecciones", precisan.

Aseguran, además, que "ha sido el actual gobierno el que ha hecho un esfuerzo para convocar las oposiciones y aumentar las plazas previstas, porque la realidad se impone a los números de ficción del portavoz socialista". Según sus datos, "había 100 plazas convocadas cuando llegó este gobierno y el actual equipo de gobierno consideró que eran insuficientes y sumó a este centenar inicial 100 plazas más y antes de terminar todo el proceso otras 50 más, por lo que finalmente hay 257 nuevos agentes".

"Hay que recordarle al portavoz socialista que si no hay más policías es porque a pesar de su promesa, Pedro Sánchez no ha eliminado la tasa de reposición, que impide convocar más plazas de funcionarios. En cualquier caso el gobierno municipal continuará ofertando plazas en la policía local hasta el límite que nos permita la tasa de reposición", explica. Por tanto, "más reclamar que se corrijan situaciones como estas y menos criticar el esfuerzo que se hace desde el equipo de gobierno para dotar de personal y medios a la Policía Local, que hace un gran trabajo a diario y que la izquierda tampoco pone en valor".

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Por último, el equipo de Gobierno municipal indica que "si el portavoz socialista mirara por los intereses de los vecinos y no por los de su partido, debería reclamar que se elimine la tasa de reposición a Pedro Sánchez y que pida más efectivos para la Policía Nacional en la ciudad de València, ya que ambas competencias le corresponden a su propio partido en el gobierno de la nación".