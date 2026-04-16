Los vecinos del Cabanyal reivindican el 'sopar a la fresca' este fin de semana

El barrio del Cabanyal-Canyamelar acogerá los próximos sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 un fin de semana de actividades que combinan cultura y participación vecinal bajo el título “Sopar a la Fresca & Sant Jordi al Cabanyal”.

La iniciativa, organizada por la Associació Veïns i Veïnes del Cabanyal-Canyamelar junto a la Librería La Batisfera, busca recuperar el espacio público como lugar de encuentro, convivencia y actividad cultural de proximidad.

El programa se divide en dos jornadas diferenciadas:

El sábado 18 de abril, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar un Sopar a la Fresca colectivo que recuerda la costumbre de nuestro pueblo de bajar a cenar a la calle con mesa y sillas de casa. Será un encuentro vecinal frente al nuevo centro cívico y queremos que funciona para impulsar el tejido social de los residentes (C/ Lluís Despuig, 39). Vecinas y vecinos ocuparán la calle con mesas y sillas para compartir cena y conversación en un ambiente abierto y participativo, reforzando la vida comunitaria y la identidad del barrio.

Según esxplican desde la asociación vecinal "si antes nos movilizamos para promover la rehabilitación de nuestro barrio, hoy lo hacemos para que esta no sirva a los intereses especulativos sino para los residentes locales".

El domingo 19 de abril, de 12:00 a 20:00 horas, se celebrará Sant Jordi al Cabanyal, trasladando la tradición del libro y la rosa a las calles del barrio, en torno a la Librería La Batisfera (C/ Carles Ros, 32). La jornada contará con la participación de librerías, editoriales y autores, así como actividades culturales, presentaciones y radio en directo.

Entre las librerías participantes se encuentran La Batisfera, Ubik Café, Todos contentos, Arribada Llibres, Llibreria de Campanar, La Insomne y Nöstlinger. También estarán presentes editoriales valencianas como La Media Vaca, Barlin Libros, Osadía Ediciones, Llibres de la Drassana y Ona Ediciones, entre otras.

Noticias relacionadas

La iniciativa pone el acento en la cultura de proximidad y en la defensa del tejido social y comercial del barrio, en un contexto marcado por los procesos de transformación urbana y turistificación.