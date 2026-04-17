El audio de Olano sobre el 'enchufe' de trabajadores y la liquidación del ente de la Marina: "Es pegarse un tiro en el pie"

La privatización de la gestión de la Marina y la liquidación del Consorcio Valencia 2007 generaron un conflicto laboral que lleva dos años coleando. Ahora, tras una denuncia de Compromís, la Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València y la presidenta del Puerto de València por posibles subrogaciones irregulares –”enchufismo”, en términos coloquiales– entre administraciones. La oposición ha denunciado que detrás de esta operación de “enfuche” está el concejal Marí Olano.

Fundamentan su acusación en un encuentro del edil de Grandes Proyectos con los trabajadores del Consorcio –integrado por el Gobierno (40 %), la Generalitat (40 %) y el Ayuntamiento (20 %)– y sus representantes sindicales, del que ha trascendido un único audio. Durante la negociación, los afectados por el ERE pidieron a los liquidadores una reunión con la máxima representante del ente, que entonces era Catalá, pero en su lugar acudió Marí Olano. La reunión tuvo lugar a principios de 2024 en las oficinas del Muelle de la Aduana y duró unos 55 minutos.

En el audio, al que ha tenido acceso Levante-EMV, los representantes sindicales explican que el objeto de la reunión es seguir “intentando que no se quede nadie en el camino” y enseguida toma la palabra Olano para desglosar su trabajo. Habla de la creación de dos plazas en la Fundación Deportiva Municipal y otras tres plazas en Visit València, “plazas que ya ha vencido el plazo de presentación de solicitudes y no se ha presentado ninguna”. Dice que además se publicarán dos plazas de perfil jurídico en Aumsa, pero esas no las promete –”me estoy desesperando hasta límites que rozan la mala educación con la gerencia de Aumsa”–. Y anticipa que saldrán “dos o tres plazas en Espais Industrials, lo que era Parc Sagunt” (se refería a Espais Econòmics Empresarials S.L), pero estas no dependen del sector público local y “están sujetas a un régimen de competencia muy superior”, dice.

Olano justifica la provisión de siete plazas municipales argumentando que en el proceso “han intervenido tres secretarios municipales”. “No quiero utilizar la palabra forzado, pero se ha leído la ley hasta donde se podía leer”, comenta. Y anticipa la extinción de relaciones laborales con la idea de acabar el proceso antes de diciembre de 2024 y “las funciones que desarrolla el Consorcio sean asumidas respectivamente por el Ayuntamiento y por la Autoridad Portuaria”.

Es uno de los conflictos planteados en la reunión. Los trabajadores preguntan por qué no les subroga el ayuntamiento si la actividad de la Marina se mantiene y sus funciones seguirán vigentes. Olano no cede: “La actividad del consorcio va a ir cesando poco a poco y va a ser asumida por el ayuntamiento, el servicio de Patrimonio, los funcionarios que ya hay… Lo primero que intenté fue ver posibilidades de que los trabajadores del Consorcio que realizan funciones que van a ser asumidas por la administración municipal (...) pudieran quedar adscritos a la administración municipal directamente. La respuesta de la secretaría municipal fue tajante: eso no se puede hacer. Esto ha sido compartido por tres secretarios. Se ha visto por los mejores ojos posibles pero siempre dentro de la legalidad”.

Acto seguido, preguntado por una hipotética subrogación en el Puerto, el edil de València reivindica su rol y delimita la frontera de sus competencias: “El Puerto no es una entidad que dependa de la administración municipal. El interés de la Administración General del Estado con relación a todos vosotros ha sido nula. Han entendido que esto era un problema de la administración municipal y en su caso de la autonómica y ya está”.

Cabe recordar que una de los puntos claves de la denuncia de Compromís es la provisión de dos cargos directivos en la Autoridad Portuaria, dependiente del Estado, que fueron adjudicados a las dos mismas trabajadoras que superaron la criba de la Fundación Deportiva Municipal. Una decena de trabajadores firmaron un acta notarial dejando constancia de que las plazas serían adjudicadas a las mismas trabajadoras y así ocurrió.

Sobre la liquidación del ente gestor de la Marina, otro trabajador expresa la necesidad de tener más empresas públicas sabiendo que “es muy difícil” pero también que se está echando a la calle a compañeros con una trayectoria consolidada. “Es una pérdida de valor de tres pares de cojones, con perdón de la expresión, para la gestión pública después de haber estado más de 20 años gestionando el Consorcio. Eso lo sé, y desde el primer momento me ha parecido pegarse un tiro en el pie. Lo sé perfectamente. Pero la decisión no la he tomado yo. Se tomó en el anterior equipo de gobierno con el anterior consejo rector en mayo de 2021. Eso es lo que yo me he encontrado. Las causas, me han hablado de todo y yo prefiero no centrarme más que en mi trabajo”, ataja Olano.

Empeoramiento de las condiciones laborales

Seguidamente, tras despejar cualquier responsabilidad sobre la subrogación del personal de amarres que se quedará una UTE, inquietos por perder su condición de trabajadores públicos –no obstante defiende: “Yo subrogaciones de esta he visto miles, aceptar miles de trabajadores, y el índice de problemas pues no sé si llegará al 1%. Por eso os digo que se puede estar tranquilo”–, Olano entra a valorar los puestos ofertados en las fundaciones municipales: “Ya os digo que con carácter general los trabajadores que puedan pasar a una entidad del sector público local van a notar un empeoramiento de sus condiciones laborales, porque son las condiciones del puesto de destino y no se pueden tocar”.

Como se ha contado, las plazas habilitadas en la Fundación Deportiva Municipal fueron suprimidas cuando Alicia Gimeno y Manuela Gras tomaron posesión de sus cargos en el Puerto, las dos plazas de Aumsa nunca llegaron a salir y de las tres de Visit Valencia solo se ocupó una, por Enrique Móner, parte del equipo de José Vicente Herrera cuando el exjefe de la Policía Local de València era encargado de la Seguridad en la Copa América.

"Yo solo juego con la mano derecha"

Durante toda la conversación para informar sobre la provisión de plazas que está sacando a disposición de los trabajadores, Olano dice hablar sin “tapujos”, elude toda cuestión no directamente relacionada con la administración local, se muestra abierto al diálogo también de forma privada –”Mi teléfono está abierto para todos vosotros para lo que necesitéis. Lo último que quiero es que alguien pueda pensar que estoy ocultando algo, una jugada en la mano izquierda. Yo solo juego con la derecha”, dice– y dice respetar cualquier estrategia judicial en defensa del derecho de los trabajadores: “Cualquier acción, tanto personal como colectiva, que queráis tomar en defensa de vuestros puestos de trabajo, jamás va a tener la más misma crítica, siempre que se mantenga dentro de los límites de la legalidad, mía o del gobierno municipal. Me han sugerido que probablemente toméis actuaciones judiciales contra la Autoridad Portuaria solicitando una subrogación, o contra el Ayuntamiento solicitando una subrogación. Evidentemente si hay una demanda judicial contra el Ayuntamiento, el Ayuntamiento tendrá que personarse, pero no oiréis la más mínima crítica mía o del equipo de gobierno municipal".

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Precisamente, en dos semanas comienzan los juicios individuales de los trabajadores despedidos del Consorcio València 2007. Buscarán la nulidad del despido argumentando que sus trabajos, una vez extinguida la relación laboral con el ente gestor de la Marina, siguieron realizándose en el ayuntamiento, con lo que deberían haberse subrogado. Cuando se inició el proceso de liquidación, Vicent Llorens, director general del Consorcio, tendió la mano a sus trabajadores y propuso denunciar todo aquello que no vieran ajustado a derecho. Ahora la Fiscalía suma ojos en la fiscalización de los despidos y las recolocaciones en fundaciones municipales y el Puerto.