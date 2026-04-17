Catalá, sobre la anulación de la moratoria de apartamentos turísticos: "Afortunadamente, ya tenemos una ordenanza aprobada"

La nulidad de la moratoria municipal para abrir apartamentos turísticos en València dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha tenido una reacción que podría considerarse previsible en el ayuntamiento de la ciudad. Por una parte, la inmediata: el carácter de no definitivo de la misma, puesto que ante la misma hay posibilidad de presentar recurso. Pero pudiendo ser esto simplemente una dilatación en el tiempo, lo que venido a decir la alcaldesa María José Catalá al respecto es que, ante la herida, hay algo más que una tirita: la aprobación de la Ordenanza. Sobre la que la primera autoridad municipal ha reiterado los latiguillos de que "es una de las más restrictivas de toda España, para tener una ciudad de residentes y no una ciudad desbocada de apartamentos, como permitió el anterior gobierno, proliferando sin regulación" y ha recordado que "la sentencia no tiene la incidencia negativa que tendría sin esa normativa ya aprobada. Solo afcta a la moratoria, pero hoy ya hay un texto redactado" y que entrará en vigor en quince días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Otra cuestión será la incidencia sobre los apartamentos solicitados y rechazados durante el periodo de moratoria.

Fue preguntada la alcaldesa y fue preguntado el portavoz Juan Carlos Caballero, que acentuó las críticas a la ahora oposición y antes gobierno municipal "porque entregaron la ciudad a Airbnb". "La sentencia la estudiaremos al detalle porque el objetivo lo tenemos claros todos y seguro que presentaremos el recurso. Lo que queremos simepre es proteger la ciudad para que sea de los vecinos".

Noticias relacionadas

La ordenanza, pendiente de ese trámite de publicación -han pasado 17 días desde que se aprobó en el pleno del 31 de marzo- fue proclamada por el equipo de gobierno -por el concejal de Urbanismo Juan Giner- como "clara, rigurosa y valiente, que marca un antes y un después en el modelo de ciudad. porque tiene "candados" o condiciones: el ratio de plazas respecto a la población empadronada en cada barrio o distrito (un 8 por ciento), que solo el dos por ciento de viviendas pueden ser de uso turístico y con acceso diferenciado, que el máimo de plantas bajas por manzana ha de ser del 15 por ciento y que se ha de contar con la aprobación de las juntas de escalera.