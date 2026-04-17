Compromís exigirá la dimisión del concejal José Marí Olano por el caso de enchufismo y pedirá una comisión de investigación

La situación del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, ha llegado a un punto “totalmente insostenible”. Así lo asegura Compromís per València, que exigirá de nuevo su dimisión en el próximo Pleno y pedirá la creación de una comisión de investigación que aclare todo lo ocurrido en el conocido como caso de enchufismo. Todo ello en un contexto en el que, a la espera de lo que determine la Fiscalía Anticorrupción sobre el papel de Olano, ya son tres los miembros del gobierno municipal investigados, entre ellos la propia alcaldesa, María José Catalá, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La publicación de los audios que evidencian la participación activa de Olano en la presunta trama de colocación a dedo de cargos públicos “es la gota que colma el vaso”, según la portavoz de Compromís, Papi Robles. Unas grabaciones que, según la edil valencianista, confirman que las plazas se diseñaban “a medida” para reducir la competencia y garantizar determinados nombramientos.

No se trata de un hecho aislado, dice. La formación valencianista recuerda que Olano ya había sido señalado como pieza clave en esta operativa, hasta el punto de que ha solicitado formalmente que sea investigado en el marco de esta causa. La documentación y los audios conocidos en las últimas semanas apuntan a una estrategia coordinada desde el gobierno municipal para colocar a personas afines en distintos organismos públicos, aeguran. "Pero su historial viene de lejos y Olano ha sido reiteradamente cuestionado por su falta de transparencia, negándose a hacer pública su relación con empresas privadas pese a las peticiones de la oposición. También ha protagonizado episodios de desprecio hacia el movimiento vecinal, que ha llegado a censurar públicamente sus declaraciones", recuerda.

Un patrón de conducta

Compromís considera que todo ello dibuja un patrón claro: "opacidad, malas formas y una manera de entender la política alejada de los estándares de transparencia democrática. Los últimos audios no hacen más que confirmar lo que ya se había denunciado desde hace semanas".

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, considera que Catalá ya no puede proteger más a Olano: “Tenemos al concejal más opaco de este Ayuntamiento y con más sospechas. Nunca ha querido aclarar sus incompatibilidades, ha despreciado al movimiento vecinal y ahora vemos cómo maniobraba en una trama que puede acabar en delitos muy graves”.

Papi Robles advierte de que la situación ya no se sostiene de ninguna manera: “Los audios son la gota que colma el vaso de su soberbia, su opacidad y sus malas formas. No puede continuar ni un minuto más como concejal”.

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Ante esta situación, el segundo partido de la ciudad insiste en que la ciudad necesita explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas. "Mantener a Olano en el cargo, señalan, es avalar una forma de hacer política basada en la opacidad y el clientelismo".