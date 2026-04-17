Las familias de alumnos del CEIP Blasco Ibáñez denuncian la aparición de jeringuillas en el patio y la "situación de inseguridad" de los menores

Desde que el pasado 28 de enero la borrasca Kristin pasó por la ciudad de València la situación de los estudiantes del Colegio de Educación Infantil y Primaria Vicente Blasco Ibáñez, de la Malva-rosa, ha empeorado. Ha sido una concatenación de circunstacias que comenzó con el temporal de principios de año cuyas rachas de viento terminaron por derribar parte de la valla fija que perimetraba el centro escolar.

El temporal de finales de enero volcó la valla que perimetraba el centro / Cedida

La solución, que iba a ser temporal, fue poner unas vallas pero de las móviles a unos metros del murete que delimita el centro. Y hasta ahí la seguridad de acceso con la que cuenta el colegio. Esta situación que se prolonga desde hace casi tres meses ha provocado la indignación de las familias de los estudiantes del centro escolar que han enviado ya de forma particular, y esperaban remitir desde la Asociación de Familias de Alumnos/as este pasado jueves, varios comunicados al Ayuntamiento de València, sobre quien recae las tareas de mantenimiento de los colegios públicos, mostrando sus quejas acerca de la falta "de una valla de protección adecuada. Esta carencia es crítica dada la ubicación del centro, facilitando el acceso de personas ajenas y el robo de pertenencias (bicicletas y patinetes) incluso en horario escolar", señalan a través del documento al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Este medida provisional, explican las familias, "ha dejado sin uso la zona de recreo de los niños de 3 a 5 años, privándoles de su espacio de juego, accesos naturales y, lo que es más grave, de zonas de sombra, obligando a las familias a extremar precauciones ante la exposición solar por falta de infraestructuras básicas", tanto es así, que desde el propio centro indican a las familias que los niños y niñas deberían utilizar protección solar (en forma de crema y gorras) para evitar quemarse.

"La actuación desde la directiva del centro es impecable y se involucran un montón, el problema es que no hay mantenimiento por parte del ayuntamiento", cuenta una madre de alumnos a este periódico. Según declara esta vecina de la Malva-rosa, se les comunicó que durante la Semana Santa se harían las actuaciones pertinentes para reponer la valla caída, pero terminaron las vacaciones de Pascua "y seguimos igual".

Urinarios para el Ironman en la puerta del CEIP Vicente Blasco Ibáñez / Levante-EMV

Porque ya no es únicamente el hecho de que se alargue una solución provisional en el tiempo es que "es muy fácil colarse saltando las vallas" lo que genera una sensación de inseguridad muy notable entre la comunidad educativa. Tanto es así, que "el propio centro nos aconseja dejar de llevar bicis o patinetes por si los roban incluso en horario escolar", explica esta mujer.

Aparición de jeringuillas en el colegio

Uno de los aspectos que generan más inquietud entre estudiantes, padres, madres y trabajadores es la aparición de "jeringuillas usadas dentro del patio escolar. Esto supone un peligro inminente para la integridad física y la salud de los menores, ante la que no ha tomado medidas de vigilancia o cerramiento eficaces" señalan en el escrito. "Antes aparecían por los alrededores pero es que ahora ya las encuentras dentro del colegio", se lamenta esta madre de alumnos del CEIP Blasco Ibáñez. Es tan sencillo como saltar una tapia de metro y medio de altura aproximadamente o directamente lanzar los objetos por encima.

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Una jeringuilla usada en las escaleras del CEIP Vicente Blasco Ibáñez de València. / Cedida

Se da la circunstancia de que este fin de semana se celebra el Ironman 70.3 en la ciudad y ya se ha instalado parte del mobiliario urbano necesario para el transcurso de la prueba que discurre por delante del centro. "Observamos con indignación cómo se destinan recursos y celeridad para el montaje del evento 'Ironman' frente al colegio, bloqueando accesos y ubicando urinarios públicos frente a la puerta principal, mientras la seguridad del centro educativo sigue desatendida", concluyen en el escrito.