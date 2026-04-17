Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste

València acoge este fin de semana una de las pruebas deportivas más duras a nivel internacional. Se trata del Ironman 70.3, un triatlón de media distancia que celebra su tercera edición este domingo 19 de abril en las calles del Cap i casal.

El triatlón, como es habitual, consta de tres pruebas: carrera, ciclismo y natación. Será la de ciclismo la que provocará más afecciones a la circulación durante la mañana del domingo, especialmente en la zona sur de la ciudad.

Cortes por la prueba de ciclismo

La prueba de ciclismo recorre un total de 90 kilómetros y tiene el inicio en el barrio de La Malva-rosa, en la intersección entre las calles de Isabel de Villena con Mendizábal, y continuará en dirección hacia la V-21 y la Sierra Calderona, lo que provocará cortes de tráfico en este barrio de 7:00 a 10:30 horas.

La vuelta a València se hará por la CV-30, por las avenidas Mestre Rodrigo, Pío Baroja, 9 d’Octubre y todo el bulevar sur hasta el puente del Assut de l’Or con el paseo de L’Albereda. Los cortes de tráfico en esta zona serán los más amplios, de 8:30 a 14:30 horas. Las únicas vías por las que se podrá entrar y salir por el suroeste de València mientras dure la prueba serán los pasos inferiores de la avenida del Cid y la autopista de El Saler/V-15, y por la rotonda de Ausiàs March hacia la Pista de Silla (aquí será la carrera la que trascurra por el paso inferior).

En cuanto al resto de pruebas, la de natación, de 1.900 metros, está programada de 7:15 a 9:15 horas, en la playa de La Malva-rosa. Mientras que la prueba a pie, de 10:25 a 17:20 horas, discurrirá por el interior del antiguo cauce del río Túria con meta en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Estacionamiento prohibido

Desde las 22:00 horas del 15 de abril y hasta las 22:00 horas de domingo 19, estará prohibido estacionar en el paseo de L’Albereda, entre la plaza de las Falleres Majors de València y la calle de Eivissa; así como a la banda más próxima al jardín central del paseo de L’Albereda, entre Eivissa y la calle del Tres d’Abril de 1979.

Desde las 7:00 del día 13, está prohibido estacionar en la explanada y calles adyacentes junto al colegio Blasco Ibáñez y el Instituto Isabel de Villena, desde Isabel de Villena hasta la calle de José Ballester Gozalvo. Y desde las 14:00 horas del sábado 18, está prohibido estacionar en la totalidad de la calle de José Ballester Gozalvo, además de en ambos lados de la calle de Mendizábal y de Enginyer Fausto Elío dirección Alboraia.

Por último, desde las 22:00 horas del sábado 18, está prohibido estacionar al lateral más pegado a la huerta de la avenida del Mestre Rodrigo, entre las calles Camp de Túria y la Safor, así como en la avenida de Antonio Ferrandis dirección El Saler.

Urinarios para el Ironman en la puerta del CEIP Vicente Blasco Ibáñez / Levante-EMV

Afecciones al transporte público

El paso de la prueba ciclista por la rotonda de El Saler obligará a cortar la línea 10 del tranvía entre las paradas de la Ciutat de les Arts i les Ciències (avenida de Antonio Ferrandis) y la del Oceanogràfic (Eduardo Primo Yúfera) de 9:00 a 14:15 horas.

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En cuanto a las líneas de la EMT València, se verán afectadas un total de 25. El ayuntamiento de València recomienda consultar los desvíos en la web de la EMT, así como en las redes sociales.