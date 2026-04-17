Los vecinos exigen al ayuntamiento de València que recurra la sentencia de los pisos turísticos: "Nos tiran de casa"

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha pedido al Ayuntamiento que recurra "de manera urgente" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ha anulado la suspensión de la tramitación y otorgamiento de las licencias de cambio de uso para la implantación de nuevas viviendas turísticas. “Los derechos particulares empresariales no pueden estar por encima del derecho a la vivienda. Hay que acabar con las contemplaciones y falta de contundencia frente a la especulación con las viviendas de uso turístico que nos tiran de casa”, ha señalado María José Broseta, presidenta de la FAAVV.

Tal y como se señala desde la Federación vecinal, "a los promotores de viviendas y apartamentos turísticos cualquier limitación les parece excesiva". De hecho, dicen, en los últimos años han venido impugnando con mayor o menor fortuna todas las regulaciones que se han impulsado tanto desde el ayuntamiento como desde la Generalitat. Las más de las veces, como en esta ocasión, basándose en tecnicismos o aspectos formales y no en cuestiones de fondo: la incompatibilidad entre los usos residenciales y de alojamiento turístico.

"Mientras tanto, entre recurso y recurso, centenares de viviendas residenciales, incluidos edificios enteros dedicados al alquiler residencial, se han transformado en alojamiento turístico, agravando de forma notable los problemas de acceso a la vivienda por un doble motivo: la inflación artificial de los precios de viviendas y arrendamientos, por un lado, y por otro, provocando una fuga de viviendas residenciales a usos terciarios hoteleros atraídos por una alta rentabilidad, y a la postre provocando una fuerte demanda especulativa. Cada día que pasa es más urgente si cabe detener la presión especulativa sobre el acceso a la vivienda”, ha resumido la presidenta de la Federación vecinal.

Reclaman más firmeza

Desde el movimiento vecinal se insta a más coherencia y firmeza tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat para rescatar la vivienda para usos residenciales, es decir para que vecinos y vecinas tenga casa y arraigo en su ciudad y sus barrios. Por todo ello, desde la FAAVV “consideramos que debe recurrirse de inmediato esta sentencia y restablecerse el orden de prioridades entre los derechos a libre empresa y la protección social de la vivienda como un bien de primera necesidad, un conflicto de intereses que no puede verse cuestionado por una supuesta interpretación más o menos restrictiva de la Ley de Urbanismo”.

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Por otra parte, desde el movimiento vecinal organizado se considera más urgente si cabe la persecución de los 9.000 alojamientos turísticos que "se anuncian sin contar con el correspondiente Informe de Compatibilidad Urbanística (ICU), pues lo que ahora es incompatible con la nueva regulación, ya era incompatible igualmente con la anterior". "Lo que antes era ilegal, ahora sigue siéndolo, por lo que debe detenerse la tolerancia con la actividad ilegal. Es urgente sancionar y recuperar para el alquiler residencial todas las viviendas turísticas sin autorización”, ha concluido María José Broseta.