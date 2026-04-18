Un exconcejal del PP obtiene una de las plazas que Olano ofreció a los trabajadores de la Marina

La recolocación de los trabajadores del Consorcio València 2007, antiguo ente gestor de la Marina, en fundaciones municipales, tal como proponía el concejal Marí Olano con la provisión de hasta siete plazas en Visit Valencia, Fundación Deportiva Municipal y Aumsa, finalmente sólo cuajó con la contratación de un trabajador en el organismo dedicado a promocionar el turismo de la ciudad. Las dos de la fundación deportiva quedaron desiertas después de que dos directivas del Consorcio optaran por los cargos de la APV, dos de Visit no se cubrieron y las plazas de entidad de vivienda nunca llegaron a salir.

Pero el concejal de Grandes Proyectos de València también habló en su reunión con los trabajadores y sus representantes sindicales de otros puestos que no dependían de la administración local. “También van a salir creo que dos o tres plazas en Espais Industrials, lo que antes era Parc Sagunt –se refería a Espais Econòmics Empresarials–. Lo que pasa es que estas plazas, a diferencia del resto que dependen del sector público local, no son exclusivamente reservadas a quienes ya tengan la condición de empleados públicos con carácter indefinido como son las que han salido en Visit y en la Fundación Deportiva Municipal y las que saldrán en principio en Aumsa. Por lo tanto, están sujetas a un régimen de competencia muy superior”, señalaba Olano según el audio filtrado al que Levante-EMV ha tenido acceso.

Acto seguido, preguntado por estos puestos en Espais Econòmics, empresa pública participada al 50 % por la Generalitat y dedicada a planificar, desarrollar y gestionar suelo industrial logístico en la Comunitat Valenciana, Olano habló de tres perfiles distintos. “Pero ya os digo, no están reservados exclusivamente a empleados públicos, sino que se puede presentar cualquier persona de la calle que reúna los requisitos de la convocatoria y por tanto es muy posible que haya más competencia”, insistía el edil, comparando estas con las oportunidades abiertas en las fundaciones, reservadas a empleados públicos con relación laboral de carácter indefinido o funcionarios.

Los tres puestos de Espais Econòmics están publicados en su página web con todo el recorrido administrativo. El 5 de agosto de 2024, con el Consorcio aún en proceso de liquidación, salió en el DOGV la resolución, bases comunes y específicas del proceso de selección correspondiente a la oferta de empleo público para la cobertura definitiva en turno libre y por el sistema de concurso-oposición del puesto de Técnico/a superior senior-comercial, grupo A. En la relación de admitidos sólo figuraban Jaime Llinares García y Emilio Bayarri Roca. Sin embargo, en la primera prueba ya se descartaba a Bayarri como no apto con 14 aciertos, 19 errores y 17 respuestas en blanco. El economista y antiguo director gerente de FGV con el gobierno del Botànic quedaba descartado a las primeras de cambio.

Por su parte, Llinares obtuvo 36 aciertos, 3 errores y 11 respuestas en blanco, pasando con nota a la segunda fase del concurso-oposición. Aquí, el único candidato a una de las tres plazas ofertadas por la empresa pública obtuvo un resultado de 7,92 puntos –5 en el tipo test y 2,92 en los ejercicios de desarrollo–, correspondiente a una puntuación total de 23,76. De acuerdo con las bases del procedimiento, para superar la fase de oposición era necesario obtener un mínimo de 30 puntos: la suma de los dos ejercicios de Jaime Llinares arrojaba un resultado de 44,76. El 22 de julio de 2025, la antigua Parc Sagunt nombró con carácter definitivo para desempeñar las funciones asignadas al puesto de técnico comercial a Jaime Llinares. En su Linkedin figura como Responsable de Negocios en Espais Econòmics.

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Tiempo antes de asumir el puesto en la empresa pública participada por la Generalitat, una plaza ofertada en 2024 por Olano a los trabajadores de la Marina que iban a ver sus contratos rescindidos, Llinares fue número 2 del Partido Popular en Canet d'en Berenguer durante ocho años como concejal de Urbanismo y un año más en las filas de la oposición. Dimitió en julio de 2020, meses después de que el portavoz del PP en el municipio de Camp de Morvedre, Leandro Benito, dejara su cargo de edil tras ser condenado por prevaricación administrativa al enchufar a su prima en su etapa de alcalde. Llinares dijo entonces que no había roces en el grupo y que se iba del grupo municipal por un "cúmulo de circunstancias". Entre su experiencia profesional también figura el cargo de responsable de Promoción del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) durante más de 15 años.