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¿Cuándo se celebrará el Festival de Cometas de València?

El evento, que iba a celebrarse el 12 de abril, se aplazó por el mal tiempo

Festival de Cometas en València del pasado 2024

Festival de Cometas en València del pasado 2024

Miriam Bouiali

Redacción Levante-EMV

La Fundación Deportiva Municipal de València (FDM) estudia reubicar la 25 edición del Festival de Cometas al próximo domingo 3 de mayo. El evento, previsto para el pasado 12 de abril, se aplazó por la previsión de condiciones meteorológicas desfavorables.

La propuesta de nueva fecha ya ha sido trasladada desde la FDM a la Demarcación de Costas y se encuentra a la espera de autorización. El objetivo es que la jornada se celebre, tal y como estaba prevista, en la playa del Cabanyal entre las 11.30 y las 20.00 horas, con acceso libre para toda la ciudadanía, ha informado el consistorio en un comunicado.

Festival de Cometas de València, en una imagen de archivo

Festival de Cometas de València, en una imagen de archivo / Germán Caballero

Su 25 edición

El Festival alcanza su 25 edición como una de las propuestas "más singulares y atractivas" del calendario deportivo y de ocio de la ciudad. Durante el evento, el cielo del litoral valenciano se llenará de color con la participación de cometas de todo tipo, desde modelos tradicionales hasta cometas gigantes, acrobáticas y tridimensionales, en un espacio de vuelo amplio habilitado para la ocasión.

La cita contará con la presencia de pilotos especializados que ofrecerán exhibiciones a lo largo del día y combinarán espectáculo y técnica en un entorno único junto al Mar Mediterráneo.

El programa también incluirá talleres infantiles gratuitos, en los que niños y niñas podrán aprender a construir y volar sus propias cometas, lo que fomenta la participación activa y el aprendizaje a través del juego.

La playa del Cabanyal acoge el XXIV Festival de Cometas

La playa del Cabanyal acoge el XXIV Festival de Cometas

Germán Caballero

Estas actividades, junto a las zonas de vuelo libre, convierten al espectáculo en una propuesta pensada para disfrutar en familia y acercar esta práctica a nuevos públicos. Además de las exhibiciones y talleres, la jornada se completará con momentos de participación libre.

La celebración se desarrollará en un espacio de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, preparado para garantizar la seguridad y el disfrute de participantes y asistentes.

Noticias relacionadas y más

Organizado por la Fundación Deportiva Municipal de València, el Festival de Cometas se ha consolidado como "una de las citas más singulares del calendario", ya que reúne cada año a miles de personas entre ciudadanía y visitantes. Su carácter abierto, participativo y visual lo convierte en una actividad clave para dinamizar el frente marítimo y promover el ocio en un entorno natural privilegiado.

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