Polémico examen de comisarios principales en la Policía Local: el acta se hizo 14 días después de publicar los ganadores

El acta del polémico examen para ascender de comisarios a comisarios principales en la Policía Local de València se elaboró entre el 18 y el 25 de octubre de 2023; al menos 14 días después de publicarse los nombres de los ganadores del proceso de selección. No en vano, la Orden del Cuerpo en la que se anunció a Eladio Barber, Fernando Giménez Oñate, Fernando Lasheras y Eduardo Russu como ganadores es del 11 de octubre.

La prueba teórica de esta mejora de empleo se celebró el 4 de octubre. Levante-EMV ha accedido a una serie de documentos oficiales de la Policía Local de València, enviados por el entonces jefe José Vicente Herrera a un juzgado de lo contencioso-administrativo y que hoy obran en poder la jueza de lo penal que investiga el caso, que demuestran además que el acta final fue realizada en soporte informático, tres semanas después del día del examen, entre el 18 y el 25 de octubre; y las fichas con las notas de valoración de cada aspirante, también en soporte informático, entre el 18 y el 21. Previamente, la plantilla del acta se confeccionó el 27 de septiembre y la de las fichas, el 29 de septiembre.

Los documentos relevantes para la investigación penal son un informe de metadatos elaborado por la Policía Local a requerimiento judicial, con fecha 26 de junio de 2024; una nota interior del propio Herrera, del 8 de mayo de ese año; y un oficio firmado por Herrera, el 1 de abril de 2025, y enviado al juzgado sobre los trabajos que leyeron en el examen los ocho comisarios aspirantes, y que enviaron a Jefatura por mail.

Pues bien, la nota interior del 8 de mayo de 2024 del exjefe Herrera detalla el itinerario informático del acta y de las fichas. Según el informe de metadatos, los investigados Herrera y Magro intercambiaron el veredicto de la prueba y las fichas por email ;y efectuaron o supervisaron su confección desde sus ordenadores, dándole órdenes precisas al comisario Eladio Barber.

Barber elaboró la plantilla del acta de la Comisión de Selección (tribunal) y la plantilla de las fichas de valoración de los 8 aspirantes, según el rastro de los metadatos. No en vano, Herrera lo menciona en su nota interior que entre el 18 de octubre y el 25 de octubre, hasta 14 días después de publicarse los ganadores. Mogro encarga a Barber que cree el borrador del acta del examen. Luego, Mogro lo rellena con el resultado, las notas y los datos del 4 de octubre. A su vez, lo vuelve a remitir a Barber quien por indicación del jefe Herrera, añade correcciones. La última modificación, del 25 de octubre, consiste en renombrar este documento como «ACTA COMISIÓN COM PPLES 2023.», que la hace Barber por propia iniciativa.

El desfase de fechas, chirría

Esta distancia temporal, entre el día del examen (4 de octubre), la publicación de los ganadores (11 de octubre) y la posterior elaboración de parte del expediente, entre el 18 y el 25 de octubre, abona presuntamente el terreno a lo denunciado por los comisarios Benjamín Lara y Javier Genovés, suspendidos en este proceso de selección.

Ambos denunciantes, sostienen que los ascensos ya estaban dados a priori, presuntamente, y que la prueba en sí fue un mero paripé. De hecho, han denunciado primero en lo contencioso-administrativo y luego por lo penal, donde ahora, Herrera, Mogro y Alberto Cabeza (el tercer comisario principal miembro del tribunal) figuran como investigados por hasta cuatro delitos: prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación.

En este punto, Herrera señala en declaraciones a Levante-EMV que Barber «hizo en todo momento lo que le mandamos. Básicamente crear una plantilla de acta, que luego Mogro completó con los resultados del 4 de octubre. La ficha de valoración que creó Barber para cada aspirante, estaba en blanco, y los miembros del tribunal, la utilizamos para indicar y escribir nuestras valoraciones a mano». Herrera, el ya exjefe y asesor de confianza hoy de la alcaldesa María José Catalá, sostiene que «las notas que pusimos el día de la prueba, el 4 de octubre, en un primer borrador interno del acta; y hasta el acta definitiva, del 25, no se han cambiado».

Las correcciones que ordenó Herrera a Barber que añadiese tienen que ver «con incluir las personas que estuvieron presentes en el examen -los representantes sindicales-, además de los ítems que se valoraron en la exposición de cada candidato», insiste Herrera a este periódico.

Por su parte, fuentes cercanas a Mogro recalcan que las calificaciones de cada aspirante «las hicimos los miembros de la comisión en base a una serie de criterios y las escribimos a mano en la plantilla creada por Barber». Luego, sostienen estas fuentes de Mogro, cuando los comisarios Lara y Genovés exigen que se paralicen los nombramientos, Mogro pasa a ordenador estas calificaciones para facilitárselas a los denunciantes y al juzgado.

El relato de los investigados Mogro y Herrera no coincide con lo reflejado en otro documento, el acta de la reunión de revisión del examen del 30 de octubre. Ahí, los cuatro comisarios suspendidos denuncian que ningún jurado tomó notas durante la prueba, que no hubo secretario y que no se grabó el acto, entre otras presuntas irregularidades.

En cuanto a las presentaciones en power point y PDF que efectuaron los ocho candidatos en la prueba teórica, según refleja el escrito del 1 de abril de 2025 enviado por Herrera al juzgado, pudo haber un presunto trato de favor a Eladio Barber, quien quedó en primer lugar. Porque el propio jefe de la policía afirma en ese oficio que todos los candidatos mandaron por correo electrónico sus trabajos a la Jefatura, excepto Barber que lo entregó en persona.

Sorprende nuevamente que el 4 de octubre se hiciera el examen, y días después, el 6 de octubre e incluso el 18 de octubre, se hace acopio de los trabajos que leyeron en la propia sede de la Policía Local. Y que debieron tener en cuenta los tres miembros del tribunal para puntuar a los aspirantes. La justificación que da la entonces Jefatura es que se piden esos trabajos para adjuntarlos al expediente, sin más.

Barber, juez y parte

Eladio Barber, por otro lado, es juez y parte, presuntamente. Participó en el proceso selectivo, quedó en primer lugar del proceso y además participó de la creación de dos documentos decisivos para la evaluación final. Sin embargo, Herrera lo explica porque Barber «es el jefe de Personal de la Policía Local» y además no ve «ninguna incompatibilidad» en que participara en la prueba y luego colaborará en el proceso de confección del alta y de las fichas.

«No he favorecido a nadie»

Por último, José Vicente Herrera ha señalado a este diario que los miembros de la Comisión de Selección «nunca hemos tratado de favorecer a nadie. Hemos tratado de favorecer al Cuerpo. En el Cuerpo tengo pocos amigos. Personalmente, tengo la confianza de que esto se resuelva pronto y que la jueza archive la investigación penal.».

En cuanto al registro de la Policía Judicial realizado en la sede de la Policía Local de València en el que se llevaron un ordenador y los discos duros de Herrera, Mogro, Cabezas y Barber, el exjefe señala que "estaba deseando que lo hicieran, estábamos esperandolo, porque queremos que cuanto antes se haga el informe y que se compruebe que coincide con el informe de metadatos aportado a la causa".

Respecto a su cargo como coordinador de Emergencias, en el Ayuntamiento de València, que ha creado la alcaldesa exprofeso para él, anuncia que va a seguir pese a estar investigado . «Si me condenasen, no seguiré», sostiene. Por último, concluye que todo este proceso selectivo "está validado" por las concejalías de Personal y de Policía Local, y que cuando se publicaron las bases de la mejora de empleo nadie las impugnó, fue a posteriori, cuando se llevó a cabo.