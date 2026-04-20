Compromís alerta del riesgo de pérdida de hasta 100 puestos de trabajo por el ticket diario de Valenbisi

El último informe de Ascitur, que agrupa a buena parte de las empresas de alquiler de bicicletas de València, dibuja un escenario de “deterioro significativo” del sector. Según el estudio, el 100 % de las empresas encuestadas registró una caída de la demanda durante 2025, un año en el que ya se produjeron 10 cierres y la pérdida de 24 empleos. Las previsiones para 2026 no son más optimistas: casi la mitad de las empresas espera que la demanda continúe cayendo y hasta un 23 % prevé nuevos cierres. En términos agregados, el informe advierte de que entre 2025 y 2026 podrían alcanzarse 17 establecimientos cerrados y 42 empleos destruidos o en riesgo, cifras que, extrapoladas al conjunto del sector, podrían situarse en torno a 40 empresas afectadas y hasta 100 puestos de trabajo comprometidos.

Al respecto, Giuseppe Grezzi, concejal de Compromís, ha señalado que "el ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado mientras se destruye empleo en un sector que ha sido clave para el desarrollo de un modelo de turismo sostenible en València", ha subrayado el valencianista, quien además ha apuntado directamente al impacto del bono diario de 3,99 euros de Valenbisi introducido por la adjudicataria JCDecaux como uno de los principales factores de esta situación, sin que la empresa o el consistorio haya introducido medidas compensatorias para las empresas afectadas.

En concreto, el informe sectorial señala que el 77 % de las empresas considera que el sistema público está perjudicando gravemente su actividad, especialmente desde la implantación del denominado “day ticket”, que permite un uso intensivo a un precio muy inferior al del mercado. Esto ha provocado, según el documento, una sustitución directa del alquiler privado de corta duración, especialmente en el segmento turístico.

Distorsión estructural del mercado

Para Compromís, esta medida ha generado “una distorsión estructural del mercado”, al situar en competencia directa a pequeñas empresas locales con un servicio público subvencionado. “No estamos en contra de Valenbisi, que es una herramienta fundamental de movilidad sostenible, pero sí de su uso turístico indiscriminado en condiciones que expulsan al sector privado”, ha remarcado el concejal.

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Grezzi también ha puesto el foco en las implicaciones del modelo de ciudad: “Las empresas de alquiler no solo generan empleo, también aportan valor añadido al turismo, informan a los visitantes y contribuyen a una mejor convivencia urbana. Sustituir esto por un sistema masivo y despersonalizado tiene consecuencias”. Por todo ello, desde Compromís reclaman al gobierno municipal que zanje el piloto eliminando el bono diario, garantizando un equilibrio entre el sistema público y la actividad privada. Estamos a tiempo de corregir una medida que, tal y como evidencian los datos, está teniendo efectos negativos claros sobre la economía local”, ha concluido Grezzi.