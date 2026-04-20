Compromís amplía el foco y exige la dimisión de Mar Chao por los "enchufes" en el Puerto de València

Compromís busca elevar la presión en torno al caso de presunto "enchufismo" de extrabajadores de la Marina y ha ampliado el foco de responsabilidades políticas hacia el Puerto de València. La coalición valencianista exige la dimisión de su presidenta, Mar Chao, y reclama aclarar "hasta qué punto la alcaldesa María José Catalá dirigía o coordinaba una operativa de colocaciones a dedo entre el Ayuntamiento y el Puerto".

La formación valencianista considera que la situación ya no es solo una cuestión municipal, sino que apunta a una trama más amplia con conexiones entre instituciones. "Vemos un patrón que se repite: plazas diseñadas a medida, procesos bajo sospecha y una operativa que atraviesa distintos organismos públicos", asegura la portavoz de Compromís, Papi Robles.

En este contexto, el segundo partido de la ciudad sostiene que la continuidad de Mar Chao al frente de la Autoridad Portuaria "es insostenible" ante la acumulación de informaciones e indicios que apuntan a su participación en estos procesos. "No puede continuar ni un día más en el cargo con este nivel de sospecha. La responsabilidad política también debe asumirse en el Puerto”, remarca Robles; además, recuerda que Chao fue nombrada por la presidencia de la Generalitat en manos del PP.

La coalición valencianista vincula esta exigencia, que llevará al próximo Pleno, con las otras dos cuestiones que se incluyen en la moción: la comisión de investigación y la renuncia del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, que continúa en el cargo pese a las evidencias conocidas en las últimas semanas. Compromís volverá a exigir su dimisión e insiste en la necesidad de poner en marcha una comisión de investigación que aclare todo lo ocurrido. Papi Robles recuerda que los audios hechos públicos "confirman que las plazas se diseñaban a medida para garantizar determinados nombramientos" y evidencian una forma de gobernar basada en la opacidad. “Los audios son la prueba de que no hablamos de sospechas abstractas, sino de una manera de hacer política que vulnera los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad", apunta la portavoz valencianista.

Para la formación valencianista, el problema ya ha superado todas las líneas rojas. "Tenemos miembros del gobierno municipal investigados, una alcaldesa señalada por la Fiscalía Anticorrupción y ahora indicios que apuntan también al Puerto. Es evidente que estamos ante una operativa mucho más amplia de lo que quieren hacer ver", señala Papi Robles.

Compromís considera que la clave está en determinar las responsabilidades políticas al máximo nivel. "Lo que hay que aclarar es quién dirigía todo esto. Si desde el Ayuntamiento se estaban coordinando colocaciones a dedo en distintos organismos, estamos ante un caso de una gravedad enorme", advierte la concejala valencianista.

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Ante este escenario, la coalición valencianista reclama decisiones inmediatas: la dimisión de Mar Chao, la dimisión de Olano y la creación de una comisión de investigación que permita conocer toda la verdad. "La ciudad no puede permitir que se normalice este nivel de irregularidades. Hablamos de dinero público, de instituciones y de confianza democrática", reclama Papi Robles.