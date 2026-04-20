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Rifirrafe entre PP y PSPV en redes: "No tenéis vergüenza"

Colas en el Ayuntamiento de València desde primera hora de la mañana

Colas en el Ayuntamiento de València desde primera hora de la mañana / Fernando Bustamante

Redacción Levante-EMV

València

El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en que se ha iniciado en todo el país ha calentado el ambiente en la ciudad de València a niveles insospechados. El rifirrafe entre el gobierno de María José Catalá y el PSPV a cuenta de las largas colas de gente intentando conseguir la legalización de su estancia en España, lleva días acaparando titulares ante una situación que se traduce en el colapso de los Servicios Sociales de la ciudad.

El cruce de acusaciones entre la alcaldesa, que tacha a la gestión del ejecutivo de Pedro Sánchez de "chapuza", y los socialistas que acusan a la primera edil de "poner excusas para boicotear el proceso de regularización", ha subido de temperatura en la red social X.

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Un tuit de la oposición denunciaba la saturación de los servicios sociales, exponía la derivación de los casos a ONG que colaboran en la gestión burocrática y achaca a la falta de planificación del ayuntamiento el colapso en la regularización. La respuesta de los populares valencianos no se ha hecho esperar y ha sido tajante: "No tenéis vergüenza, ni la conocéis".

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