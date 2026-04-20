Cómo llegar a los colegios de Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo con más seguridad

"Camino Escolar Seguro" o "Colecamins" son señales que marcan el camino para llegar a centros escolares. Se busca con ello guiar a niños -especiamente para fomentar la autonomía de los mismos- y progenitores buscando los caminos con menos trabas posibles y son, pretenden ser, una invitación a fomentar el desplazamiento a pie. Para lo que se llevan a cabo, además, unas pequeñas reformas en las calles.

El ayuntamiento acaba poner en marcha nueve de estos recorridos en dos pedanías de la ciudad, lugares que, aunque es más normal el desplazamiento a pie, sí que permite añadir seguridad a zonas donde, a pesar de todo, existe el tráfico rodado. Son, en concreto, cinco caminos hacia el Colegio Público de Castellar-l'Oliveral y cuatro hacia el del Forn d'Alcedo.

Para realizar estos caminos se ha estimado un radio de aproximadamente 250-300 metros desde la escuela, incluyendo las principales vías de los alrededores de los colegios y zonas donde viven la mayoría de las familias.

Los principales criterios para el diseño son que los caminos sean seguros, claros y lo más directos posible, evitando puntos conflictivos o ejecutando las medidas para solucionarlos, si fuera necesario, como la ejecución de rebajes o la ampliación de aceras. La señalización se realiza mediante una señal vertical modelo "llapiçera", marcando el inicio de la ruta escolar y dos tipos de señalización horizontal, una para marcar el itinerario general (modelo huella) y otra para señalar la presencia de un cruce de peatones o un cambio de dirección (modelo flecha).

Aparcamientos de motos para ganar visibilidad

Además, se han creado cuatro nuevos pasos de peatones y se han adaptado las plazas de estacionamiento contiguas a los pasos de peatones ya existentes para ganar visibilidad y seguridad en los cruces. De este modo, se han sustituido las plazas de coches por plazas de motos, una medida recomendada por la Dirección General de Tráfico (DGT) que ya venía implementando el consistorio municipal, y que ahora resulta de obligado cumplimiento tal y como recoge el nuevo Reglamento General de Circulación (Real Decreto 465/2025, de 10 de junio) en materia de señalización. Se considera fundamental que las personas conductoras que se acerquen al paso de peatones dispongan de una visibilidad suficiente que les permita anticipar los movimientos de los peatones a la hora de cruzar, especialmente si se trata de los más vulnerables como puedan ser niños y niñas, personas mayores o personas con movilidad reducida.

Rutas del CEIP Castellar l’Oliveral

La señalización de los cinco itinerarios escolares hacia el CEIP Castellar-l’Oliveral se ha ejecutado con un total de 104 marcas viarias en forma de huella y 41 en forma de flecha, dispuestas cada 15 metros sobre el pavimento.

El primero de los itinerarios se inicia en el cruce de la calle José Siurana con la calle Ador y continúa por Escultor Frederic Siurana hasta el centro educativo.

Un segundo itinerario comienza en la calle del Rocío con Pastor Aycart, atraviesa el parque hasta la calle Alqueria d’Asnar y continúa por la calle de la Fortuna donde se integra con el primer itinerario en el cruce con la calle Escultor Frederic Siurana.

El tercer itinerario comienza en la calle Sant Martí de Porres con Crist del Refugi, continúa hasta el cruce con la calle de la Ciutat, calle de la Ciutat pasando por carretera de la Font de Bonet, calle Aurora hasta la carrera dels Bales, y ésta hasta el cruce con la calle Castelló de l’Albufera para integrarse en el primer itinerario.

Un cuarto camino escolar comienza en el cruce de carretera del Pi con la avenida del Doctor Ruiz i Comes, sigue a lo largo de la carretera del Pi y por la carretera de la Font de Bonet para llegar a la calle Aurora donde se integra con el tercer itinerario.

Por último, el quinto camino comienza en la calle Major del Castellar con Caroig, sigue por Major del Castellar hasta llegar al cruce con la calle Escultor Frederic Siurana y se integra en el primer itinerario.

Rutas del CEIP Forn d’Alcedo

El CEIP del Forn d'Alcedo tiene la particularidad de que la llegada es siempre por un mismo trayecto de la calle Alabau, puesto que más allá del mismo no hay salida a núcleos urbanos.

Los cuatro itinerarios escolares hacia el CEIP Forn d'Alcedo se han ejecutado con un total de 61 marcas viarias en forma de huella y 26 en forma de flecha.

El primero de los itinerarios se inicia en el cruce de la calle Guadalquivir con la calle peatonal Segart, continúa por ésta y cruza por la Alqueria del Sucrer, camino de Alabau y hasta el centro educativo.

El segundo camino escolar comienza en la plaza de la Iglesia de Forn d'Alcedo hasta llegar a la calle Guadalquivir y camino de Alabau para integrarse en el primer itinerario.

El tercer itinerario comienza en el cruce de la calle Guadalquivir con la plaza Riu Segura, continúa recto hasta llegar a la calle Rotglà i Corberà y conecta con el primer itinerario.

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El cuarto y último camino comienza en el cruce de la avenida Karl Marx con el camino del Forn d'Alcedo, continúa por este camino hasta llegar a la calle Sedaví, se cruza esta calle y se sigue recto hasta conectar con el primer itinerario.