Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dani FernándezNou MestallaIronman ValenciaMiss MundoCañizaresCaída Dani FernándezFestival de Cometas
instagramlinkedin

"El olor es vomitivo": urinarios del Ironman a las puertas del CEIP Blasco Ibáñez a pleno sol

Los baños portátiles permanecieron a la puerta del colegio de la Malva-rosa hasta al menos las 12.00 horas de este lunes interrumpiendo el paso de los menores al centro escolar

Baños y urinarios a las puertas del CEIP Blasco Ibáñez el lunes por la mañana después del Ironman del domingo

Baños y urinarios a las puertas del CEIP Blasco Ibáñez el lunes por la mañana después del Ironman del domingo / Cedida

Marina Falcó

Marina Falcó

València

Las familias del CEIP Vicente Blasco Ibáñez del barrio valenciano de la Malva-rosa están soliviantadas por varias razones que afectan al colegio en el que estudian sus hijos e hijas. Tal como publicó Levante-EMV el pasado viernes, la falta de reposición de la valla que perimetra la escuela que cayó por el viento a finales de enero provoca problemas de inseguridad, puesto que el acceso al interior únicamente está protegido por un murete de metro y medio de altura.

Otra de las cuestiones que molesta especialmente a las familias de los estudiantes es el "agravio comparativo" que, a su entender, se produce entre la lentitud en el mantenimiento de las instalaciones de los colegios públicos, dependientes en este aspecto del Ayuntamiento de València, con respecto a la rapidez en la logística y preparación de los eventos, deportivos en este caso. "Observamos con indignación cómo se destinan recursos y celeridad para el montaje del evento 'Ironman' frente al colegio, bloqueando accesos y ubicando urinarios públicos frente a la puerta principal, mientras la seguridad del centro educativo sigue desatendida", señalaban en un escrito de queja dirigido al consistorio.

Restos de orines el lunes por la mañana en los urinarios en los alrededores del CEIP Blasco Ibáñez

Restos de orines el lunes por la mañana en los urinarios en los alrededores del CEIP Blasco Ibáñez / Cedida

Como comentábamos, esto sucedió el viernes. Este lunes, un día después de la prueba de triatlón de media distancia, las familias siguen molestas porque hasta las doce del mediodía no se empezaron a retirar los urinarios situados a las puertas del centro, que no solo continuaban estorbando en el momento de la entrada de los estudiantes, sino que además aún quedaban restos de orines derivados de su uso.

Noticias relacionadas

Las temperaturas cada vez más elevadas estos días han empeorado la situación. "Esto es la fiesta del pipi en el cole", se lamentaban los progenitores ecahndo de menos el baldeo de la calle, "es que el olor ya es vomitivo" y además, podía sentirse en la zona de acceso a la cocina y comedor de la escuela cuando se aproximaba, precisamente, el momento en el que los pequeños debían pasar a comer. Y el problema es que la agenda de la ciudad no para y "en junio se prevé que ocurra lo mismo por otros eventos deportivos", se temen.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación
  2. El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
  3. Dani Fernández sufre una caída en el Roig Arena de València y se rompe los ligamentos del hombro
  4. Cortes de tráfico en València este domingo por el Ironman: cerradas las entradas y salidas por el sur y el oeste
  5. El pueblo valenciano con mayor tasa migratoria: «En el colegio hay muchos niños y ya no quedan casas para alquilar»
  6. “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
  7. Dos auditorías de Mazón al sector público del Botànic avalan su gestión
  8. Dani Fernández, operado 'con éxito' en València tras su caída en el Roig Arena

"El olor es vomitivo": urinarios del Ironman a las puertas del CEIP Blasco Ibáñez a pleno sol

"El olor es vomitivo": urinarios del Ironman a las puertas del CEIP Blasco Ibáñez a pleno sol

Rifirrafe entre PP y PSPV en redes: "No tenéis vergüenza"

Rifirrafe entre PP y PSPV en redes: "No tenéis vergüenza"

La Policía Local incorporará 100 nuevos agentes y estará a un solo click de distancia

La Policía Local incorporará 100 nuevos agentes y estará a un solo click de distancia

Compromís amplía el foco y exige la dimisión de Mar Chao por los "enchufes" en el Puerto de València

Compromís amplía el foco y exige la dimisión de Mar Chao por los "enchufes" en el Puerto de València

Catalá denuncia que otros ayuntamientos envían a los migrantes a València: "El bloqueo es espectacular"

Catalá denuncia que otros ayuntamientos envían a los migrantes a València: "El bloqueo es espectacular"

Cómo llegar a los colegios de Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo con más seguridad

Cómo llegar a los colegios de Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo con más seguridad

D’un país que castiga l’homosexualitat a col·laborar en els Gay Games de València

D’un país que castiga l’homosexualitat a col·laborar en els Gay Games de València

De un país que castiga la homosexualidad a colaborar en los Gay Games de València

De un país que castiga la homosexualidad a colaborar en los Gay Games de València
Tracking Pixel Contents