De un país que castiga la homosexualidad a colaborar en los Gay Games de València

Faltan solo 67 días para el comienzo de los Gay Games de València. La duodécima edición de este evento deportivo multitudinario y celebratorio de la diversidad sexual empieza a tomar forma. Hasta la fecha se han registrado más de 8.500 participantes, de forma que las inscripciones a falta de dos meses para los juegos ya doblan las de la edición anterior, disputada simultáneamente en Hong Kong y Guadalajara -México-. Para la cita valenciana el mayor número de inscripciones corresponde a deportistas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá o Australia.

Asimismo, la Oficina del Voluntariado de los Gay Games València ha reunido a 520 voluntarios para cubrir la celebración de los juegos, que se celebrarán del 27 de junio al 4 de julio de 2026. Este voluntariado recibirá formación sobre la estructura deportiva de la ciudad, cada evento deportivo, las tareas concretas a realizar y una formación complementaria orientada a mejorar la visibilidad y aceptación de las personas que integran la comunidad LGTBIAQ+.

En cuanto al perfil de las personas voluntarias registradas hasta la fecha, la edad promedio es de 41 años con un nivel avanzado de castellano e inglés. La distribución por nacionalidad esconde una sorpresa. A la alta participación española (54%) le siguen países como Ghana (11%), Francia (9%) y EEUU (4%). El 22% restante corresponde a otras nacionalidades, lo que refleja la diversidad internacional en la comunidad de voluntariado de la XII edición de los juegos.

Sorprende el dato porque el segundo país que más voluntarios aporta, Ghana, con más de 55 inscritos para ayudar en los juegos de la diversidad, tiene una de las leyes anti-LGTBIQ+ más restrictivas del mundo. El proyecto de ley sobre derechos sexuales humanos y valores familiares, aprobado por el parlamento ghanés en febrero de 2024, contempla penas de hasta tres años de cárcel por mantener relaciones homosexuales, y de hasta cinco años por «promover» o «apoyar» la homosexualidad, vetando así a los activistas y organizaciones de derechos humanos que trabajan en el país africano. Desde la organización todavía no pueden precisar si este contingente de voluntarios dispuestos a desafiar a su país de origen llegará mediante visado o ya está asentado en Europa -en València hay censados unos 300 ghaneses-.

En lo relativo a las fórmulas de colaboración, destacan cuatro principales líneas de voluntariado: la colaboración desde la red de instalaciones deportivas municipales, el apoyo en los eventos de carácter más cultural, los puntos de información para los participantes y, por último, la coordinación administrativa del evento, centrada en la entrega de acreditaciones y welcome pack a los participantes.

«Las personas voluntarias son el alma de los eventos deportivos en esta ciudad porque son quienes hacen posible que estas citas se celebren de manera organizada, ágil y coordinada», ha explicado la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil. «Los 520 voluntarios es una cifra ilusionante que nos invitan a seguir trabajando en la captación de voluntariado local, nacional e internacional, especialmente en este sprint de los últimos tres meses antes de los juegos».

Noticias relacionadas

El proceso para apuntarse y colaborar continúa abierto a través de la web oficial de los Gay Games València 2026.