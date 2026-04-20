La Policía de Barrio estará a un solo click de distancia en el móvil de los vecinos de València

La Policía de Barrio fue una unidad pionera creada en el cuerpo de la Policía Local de València en el año 1991. La misión de estas patrullas es aplicar una seguridad preventiva y de mediación y no tanto reactiva, es decir, adelantarse a la comisión de delitos en los barrios de la ciudad y no tanto actuar cuando el daño ya está hecho. Para conseguirlo los agentes que conforman esta unidad, que fue replicada por muchas ciudades españolas, deben tener un contacto directo con los vecinos de la zona, conocer la problemática de sus barrios y además, estar formados en diversas áreas de especialización.

La presencia de la Policía de Barrio funciona, de hecho en el céntrico barrio de la Xerea donde sufren graves problemas de convivencia por la presencia de okupas y personas drogodependientes en la calle agradecen esta figura que les ayuda en los momentos más críticos. Así que, desde el Ayuntamiento de València han explicado que se ha doblado el número de agentes de de esta unidad, pasando de los 58 a 105 más once oficiales. Esto, ha añadido la alcaldesa María José Catalá en la presentación de un curso de formación para la policía municipal, "nos ha permitido desplegar Policía de Barrio en toda la ciudad y llegar a zonas como En Corts, La Fonteta de Sant Lluís, Montolivet, Safranar, Benimàmet, La Fontsanta, Sant Antoni y Benimaclet, donde ese recurso no existía”.

Una app para hablar con el agente

Por lo que respecta a la necesidad de acercar la Policía Local a la ciudadanía, la alcaldesa ha anunciado la puesta en marcha próximamente, se espera que esté habilitada antes de final de año, de una aplicación móvil que permitirá el vecindario comunicarse directamente con su agente de barrio y reportar incidencias en tiempo real, lo que “se traducirá en tres grandes avances: más eficiencia, más rapidez y más transparencia”.

Esta app facilitará el contacto de los vecinos, comerciantes o quienes gestionan las infraestructuras de cada distrito lo que eliminará inertemediarios, facilitará la mediación en los conflictos y ayudará en la tarea de prevención de la delincuencia localizando los focos de delincuencia y aplicando las herramientas necesarias para el arbitraje en conflictos.

A vueltas con la tasa de reposición

Uno de los anuncios que ha realizado la alcaldesa ha sido referente al incremento de la plantilla del cuerpo local de policía, así pues el Ayuntamiento de València incluirá en la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2026 cien nuevas plazas de agente de la Policía Local, asímismo también ha adelantado que unos 60 agentes se incorporarán al cuerpo antes de que finalice este año.

Sin embargo, hace unos días conocíamos que la ciudad de València tiene en la actualidad 340 plazas de Policía Local sin cubrir, según admitía el consistorio en una respuesta al grupo municipal socialista. Eso ha valido al PSPV para acusar a la alcaldesa, María José Catalá, de abandonar la seguridad pública a pesar de los crecientes problemas de botellón, pisos turísticos ilegales o incremento de la conflictividad en los barrios. Y le ha servido al equipo de Gobierno también para señalar al gobierno central, pues asegura que es imposible convocar oposiciones con las limitaciones que le impone Madrid al mantener la tasa de reposición, "necesitamos que se nos flexibilice esta tasa", ha declarado Catalá este lunes.

Noticias relacionadas

El concejal socialista Borja Santamaría ha respondido al anuncio de las nuevas 100 plazas de policía señalando "la descoordinación entre el ayuntamiento y la policía local" refiriéndose al reconocimiento por parte de Carbonell de la imposibilidad de cubrir las plazas vacantes en el cuerpo por la tasa de reposición y "apenas dos días después" se anuncia la oferta de empleo. Santamaría exige a la corporación "que se aclare" ante una falta de coordinación que ya tiene "efectos muy graves" con una "plantilla tensionada, operativos extraordinarios para cubrir turnos ordinarios y un peor servicio para los vecinos de València".