Catalá y Mar Chao evitan la foto juntas pero anuncian novedades sobre el Parque de Desembocadura

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, han coincidido esta mañana de manera oficial por primera desde que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias de investigación penal por la recolocación de trabajadores del ente que gestionaba la Marina en plazas directivas de la APV y la fundación munición municipal Visit València, con provisión de plazas en otras entidades como la Fundación Deportiva Municipal.

El marco de la reunión ha sido el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, convocado a las 9.30 horas. Mar Chao ha llegado puntual y ha atendido brevemente a la prensa. Ha explicado que su entidad colabora activamente con la Justicia en este como en otros procedimientos y que ella “obviamente” no se plantea dimitir. Unos diez minutos más tarde ha llegado la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Un casi una después ha acudido la alcaldesa María José Catalá.

En el consejo de diciembre de 2025, alcaldesa y presidenta de la APV ofrecieron una rueda de prensa conjunta en una de las dependencias del Edificio del Reloj para explicar proyectos como el Baluarte de la Marina, el rascacielos de 108 metros de altura que dominará la fachada marítima. Hoy no se ha escenificado esa unidad. La alcaldesa ha atendido sola a la prensa, sin el apoyo de Chao, que ha permanecido en una planta superior mientras la primera edil respondía a las preguntas de los periodistas.

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València / Francisco Calabuig

Entre otras cuestiones Catalá ha anunciado que, previsiblemente, la semana que viene recibirán el proyecto definitivo del Parque de Desembocadura de manos de los redactores. Además, la Junta de Gobierno Local aprobará también el próximo viernes el convenio de colaboración entre el consistorio y la APV para licitar las obras. Se trata esta de una actuación de más de 18 millones de euros que conecatará el jardín del Túria con el mar a través de 100.000 m2 de zonas verdes que incluirán un mirador sobre la desembocadura, parques infantiles, un anfiteatro, zona de esparcimiento canino, pasarelas de conexión, islas fluviales y carril bici.

Es un proyecto anhelado por los vecinos de Natzaret durante décadas, pero el foco, de momento, estaba en otro sitio. Preguntada por la gestión de Mar Chao, la primera edil de València ha defendido que Chao encontró una “circunstancia muy compleja”, con los mismos trámites por resolver que ella ha enfrentado. Ha recordado que, a su llegada, el Gobierno de España necesitaba que se sacara a licitación la instalación náutico deportiva, y una licitación que se realizó. Y que el plazo para la liquidación del consorcio era del año 2023 sin que “hubiera absolutamente nada hecho”. “Tanto de la Autoridad Portuaria como del Ayuntamiento de València hicimos todo el esfuerzo posible por hacer esa liquidación del consorcio, que evidentemente es compleja”, ha reconocido.

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València / Francisco Calabuig

No obstante, ha querido poner en valor proyectos como la explotación de la base del Alinghi, la transformación de la antigua base del equipo Victory Challenge, la ampliación de Marina de Empresas o la renaturalización de la zona en torno al Edificio del Reloj. Todo esto en colaboración con la institución representada por Chao. "En lo relativo a la liquidación del consorcio, evidentemente estamos en una disposición absolutamente de colaboración con la Fiscalía, porque estamos desde luego muy tranquilos por la gestión realizada por el Ayuntamiento de Valencia", ha atajado la primera edil.

Bernabé pide información sobre las reuniones de Catalá y Chao

Antes, la delegada del Gobierno ha contestado a preguntas similares sobre el procedimiento de recolocación laboral que ha ocupado la agenda mediática y municipal de las últimas dos semanas. Bernabé ha dicho haberle pedido a la presidenta del Puerto que le dé constancia de las reuniones mantenidas en la comisión interadministrativa del Puerto y el Ayuntamiento donde se habrían abordado cuestiones relativas al Consorcio Valencia 2007. “Me gustaría saber qué tratamiento se ha dado en esas reuniones, de qué se ha hablado, si solamente se ha hablado de los edificios y las instalaciones o también de otras cuestiones que tenían que ver con contrataciones”, ha explicado la socialista.

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Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València / Francisco Calabuig

Preguntada si falta transparencia, considerando su petición a Mar Chao, Bernabé ha recordado que el Gobierno de España condonó la deuda de 500 millones de euros que tenía el ente de la Marina “dejando atrás una etapa de falta de transparencia” y propiciando la reconversión de lo que era un solar en un espacio de progreso y futuro. “Cuando ya no existe esa deuda y ya no hay una vinculación del Gobierno de España, casualmente volvemos a tener esa opacidad. Creo que los responsables políticos tienen que dar muchas explicaciones”, ha pedido la socialista, evitando responder si Mar Chao debería dejar su cargo. "Yo creo que quien tiene que dar las explicaciones sobre eso es quien ha nombrado a la presidenta", ha dicho en alusión a Carlos Mazón.