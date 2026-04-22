Del coche eléctrico a la barca de l'Albufera eléctrica

Un convenio entre el Ayuntamiento de València y la Fundación Iberdrola permitirá disponer a los barqueros del Palmar de puntos de carga que sirvan para convencerles de la paulatina sustitución de los motores a gasoil por embarcaciones eléctricas. Con la intención de evitar los vertidos en el acuífero. Eran las comunidades de pescadores y las asociaciones de barqueros los que habían solicitado unos puntos de acceso necesarios para poder disponer de esta tecnología. El proceso de electrificación es un fenómeno reciente y ya en febrero de 2024 los propietarios alertaron de que la falta de puestos de recarga, lo que ponía en peligro la inversión realizada para la reconversión, especialmente a causa, tal como denunciaban entonces, de la falta de facilidades de los ayuntamientos para garantizar los puntos de conexión. Además de problemas arrastrados como el conflicto de competencias en el caso singular del Port del Saler.

La firma la han llevado a cabo la alcaldesa, María José Catalá, y el Presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín.

Según establece el acuerdo, la Fundación Iberdrola España asume el coste económico de las estaciones de carga, que asciende a más de 180.000 euros, con la previsión de que puedan estar operativas a lo largo del próximo verano.

Firma del convenio con la Fundación Iberdrola / Ayto Vlc

"El placer del silencio"

En concreto, serán 5 unidades de carga dobles en El Palmar y otras 3 en El Saler, que permitirán el abastecimiento simultáneo de energía a 16 embarcaciones.

Las barcas eléctricas se venden como un nuevo atractivo en el caso de las utilizadas con fines turísticos. Sirva el ejemplo, uno de los embarcaderos más conocidos, "El Tío Pastilla", especializado en paseos, es lo primero que señala como promoción: "paseos en barca eléctrica" y define navegar con este tipo de motores como "el placer sostenible del silencio" en alusión a poder navegar sin el ruido tradicional de la combustión en unos recorridos en los que el silencio es un valor añadido. “Hoy damos un paso muy importante hacia la armonización de la actividad pesquera y los recorridos turísticos por el lago con la protección del entorno y con nuestros compromisos con la descarbonización como Capital Verde Europea y Ciudad Misión”, ha subrayado la alcaldesa. “Y hoy cumplimos con una demanda que nos habían trasladado las propias comunidades de pescadores y las asociaciones de barqueros de El Palmar y El Saler”, ha asegurado Catalá. "Es posible compatibilizar tradición y modernidad, actividad económica y protección ambiental”.

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El presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín, ha destacado que la Fundación “suma con el Ayuntamiento de Valencia en su propósito de reducir emisiones de CO2 y de aumentar el uso de la energía procedente de fuentes renovables. Con este acuerdo reforzamos la colaboración en iniciativas sostenibles orientadas a preservar los valores ambientales, paisajísticos y ecológicos del Parque Natural de l’Albufera, poniendo en valor la responsabilidad en la defensa del patrimonio natural y en la promoción de un modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente”.