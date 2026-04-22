El ocio nocturno de Russafa se quita el chaleco "Silencio por favor" como respuesta a la ZAS que se avecina

Los hosteleros de Russafa ya habían lanzado una primera declaración de intenciones una vez anunciada la puesta en marcha (si supera los trámites municipales previos, incluyendo su aprobación en pleno municipal) de la ZAS de Russafa. Es decir, las medidas para atemperar el sonido ambiental, que pasa por una reducción en la actividad nocturna. Y que a entidades vecinales les parece poco (en el caso de las discotecas, hasta las 4.30 horas como máximo en el mejor de los casos) y a ellos les parece mucho, o demasiado.

La Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa y la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) han dado su versión y han anunciado que "se ven en la necesidad" de suspender "la batería de medidas y protocolos preventivos que venían desarrollando para proteger el entorno de sus locales, como son los silenciadores de los chalecos amarillos o la aplicación rigurosa del servicio de admisión para evitar las conductas incívicas en la vía pública". En un particular "¿qué más da ya?", lo que hacen es bajar los brazos de las medidas "instauradas hace quince años, observada, reconocida y premiada en toda España". Eran medidas para que, en la calle, el público no convirtiera su estancia en guirigay. Los "chalecos" llevan -llevaban- el distintivo y el lema "Silencio por favor". Ahora es una especie de bajada de brazos visto lo que se avecina.

"Desde el estupor y la indignación"

Las valoraciones, "desde el estupor y la indignación" supone, consideran, "cargar contra las pymes del barrio más bohemio y más glamouroso, que es imagen de marca y el kilómetro cero de la innovación y el ocio sostenible".

Pero han ido más allá. Las medidas estaban ya en el mercado desde hace tiempo: hasta un total de 18 calles -que previamente han sido sometidas a mediciones acústicas- verían cercenado su horario de actividad. Algo especialmente nocivo para las discotecas, cuya banda de actividad se va a la madrugada-. Y aunque la ordenanza estaba desde hace tiempo en máquinas, aseguran que sale ahora "como cortina de humo" después del "fracaso" que supone la sentencia sobre los festivales en la Ciutat de les Arts i les Ciències. "La crisis de los festivales debería de haberse resuelto de la mano del diálogo y de la puesta en marcha de medidas efectivas de lucha contra la contaminación acústica. Sin embargo, señalan que ha desembocado en un ataque arbitrario y desproporcionado sobre la zona de ocio en la ciudad en la que más medidas y protocolos de lucha contra el ruido se han activado en los últimos 10 años".

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Mundina, "francotirador"

La oposición sigue sin decir nada. Qué va a votar en la comisión y después en el pleno. Es un problema del PP y que se lo coma el PP (los hosteleros llaman "francotirador" al concejal del ramo, Carlos Mundina). Ni tampoco Vox, votos bisagra necesarios para que prospere el texto. Y lo que sí que piden los empresarios es amparo (o clemencia, según se mire) a la alcaldesa "porque ella misma puso sobre la mesa de que había que hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. El ruido es un debate fracasado haciendo al ocio protagonista cuando el origen es mucho mayor, como el del tráfico, las infraestructuras de transporte la industria".