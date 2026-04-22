El ocio nocturno de Russafa se quita el chaleco "Silencio por favor" como respuesta a la ZAS que se avecina
Las asociaciones piden clemencia a la alcaldesa, critican que "se ha cargado contra el barrio más bohemio y glamouroso" y aseguran que las medidas "son una cortina de humo por la sentencia de los festivales en la Ciutat de les Arts
Los hosteleros de Russafa ya habían lanzado una primera declaración de intenciones una vez anunciada la puesta en marcha (si supera los trámites municipales previos, incluyendo su aprobación en pleno municipal) de la ZAS de Russafa. Es decir, las medidas para atemperar el sonido ambiental, que pasa por una reducción en la actividad nocturna. Y que a entidades vecinales les parece poco (en el caso de las discotecas, hasta las 4.30 horas como máximo en el mejor de los casos) y a ellos les parece mucho, o demasiado.
La Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa y la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) han dado su versión y han anunciado que "se ven en la necesidad" de suspender "la batería de medidas y protocolos preventivos que venían desarrollando para proteger el entorno de sus locales, como son los silenciadores de los chalecos amarillos o la aplicación rigurosa del servicio de admisión para evitar las conductas incívicas en la vía pública". En un particular "¿qué más da ya?", lo que hacen es bajar los brazos de las medidas "instauradas hace quince años, observada, reconocida y premiada en toda España". Eran medidas para que, en la calle, el público no convirtiera su estancia en guirigay. Los "chalecos" llevan -llevaban- el distintivo y el lema "Silencio por favor". Ahora es una especie de bajada de brazos visto lo que se avecina.
"Desde el estupor y la indignación"
Las valoraciones, "desde el estupor y la indignación" supone, consideran, "cargar contra las pymes del barrio más bohemio y más glamouroso, que es imagen de marca y el kilómetro cero de la innovación y el ocio sostenible".
Pero han ido más allá. Las medidas estaban ya en el mercado desde hace tiempo: hasta un total de 18 calles -que previamente han sido sometidas a mediciones acústicas- verían cercenado su horario de actividad. Algo especialmente nocivo para las discotecas, cuya banda de actividad se va a la madrugada-. Y aunque la ordenanza estaba desde hace tiempo en máquinas, aseguran que sale ahora "como cortina de humo" después del "fracaso" que supone la sentencia sobre los festivales en la Ciutat de les Arts i les Ciències. "La crisis de los festivales debería de haberse resuelto de la mano del diálogo y de la puesta en marcha de medidas efectivas de lucha contra la contaminación acústica. Sin embargo, señalan que ha desembocado en un ataque arbitrario y desproporcionado sobre la zona de ocio en la ciudad en la que más medidas y protocolos de lucha contra el ruido se han activado en los últimos 10 años".
Mundina, "francotirador"
La oposición sigue sin decir nada. Qué va a votar en la comisión y después en el pleno. Es un problema del PP y que se lo coma el PP (los hosteleros llaman "francotirador" al concejal del ramo, Carlos Mundina). Ni tampoco Vox, votos bisagra necesarios para que prospere el texto. Y lo que sí que piden los empresarios es amparo (o clemencia, según se mire) a la alcaldesa "porque ella misma puso sobre la mesa de que había que hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. El ruido es un debate fracasado haciendo al ocio protagonista cuando el origen es mucho mayor, como el del tráfico, las infraestructuras de transporte la industria".
Claves de la ZAS de Russafa
Dentro de la ZAS de Russafa quedan las calles Centelles, Literato Azorín, Reina Doña María, Puerto Rico, Sueca, Cádiz, Barón de Cortés, Doctor Serrano, Perera, Doctor Landete, Carlos Cervera, Cura Femenía, Consulado del Mar Tomasos, Vivons, Romeu de Corbera, Doctor Sumsi y Matías Perelló.
La declaración entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP y, entre otras medidas, conlleva:
- La suspensión de la concesión de títulos habilitantes para la instalación o ampliación de locales y determinados establecimientos, dada la elevada concentración de establecimientos con terrazas.
- La suspensión del otorgamiento de licencias para la instalación de ambientación musical en locales y establecimientos públicos destinados al ejercicio de actividades recreativas determinadas.
- La suspensión de autorización de nuevas terrazas de hostelería en dominio público municipal, así como ampliaciones, modificaciones o revisiones de adaptación de las terrazas ya autorizadas que comporten un aumento de la superficie ocupada en todas aquellas vías públicas incluidas en el ámbito de la ZAS.
- La intensificación del control del orden público mediante el incremento de los medios policiales en la zona
- Constitución de manera definitiva de una mesa permanente de trabajo integrada por representantes de la administración municipal, de la federación de asociaciones vecinales, asociaciones de consumidores y entidades del sector hostelero y turístico de València, que analicen conjuntamente los efectos y la eficacia y realicen el seguimiento de la aplicación de las medidas correctoras de la contaminación acústicas en la ZAS
En azul, las calles afectadas por las restricciones de la ZAS / Ayto Vlc
Limitaciones horarias
A partir de la publicación de la aprobación definitiva de la declaración de ZAS, será posible la ocupación del dominio público municipal con mesas y sillas únicamente en el siguiente horario:
- Desde el 1 de marzo al 31 de octubre: De 8:00 a 00:30 horas del día siguiente; y hasta la 1:30 horas, los viernes, sábados y las vísperas de festivo.
- Durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre: El horario será de 8:00 a 0:00 horas y viernes, sábado y vísperas de festivo de 8:00 a 0:30 horas.
Además, a partir de la publicación definitiva de la declaración de ZAS, los establecimientos comerciales definidos en el artículo 20 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana denominadas “tiendas de conveniencia” no podrán permanecer abiertos al público en la franja horaria comprendida entre las 22:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente.
La regulación legal de las ZAS está amparada en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, por el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, y por la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.
En cuanto al horario máximo de cierre de las discotecas, será el siguiente:
- Las noches de domingo a jueves, hasta las 03.30 horas.
- Las noches de viernes, sábado y vísperas de festivo, hasta las 04.30 horas.
Se exceptuará de lo dispuesto en el párrafo anterior:
- Las fiestas de Fallas, que habrá que estar a las fechas y horarios establecidos en el Bando de Fiestas Falleras (desde hace años, las verbenas concluyen a las 04.00 horas)
- Las fiestas de Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Noche de Reyes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara