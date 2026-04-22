El plan de huerta de València permitirá transformar naves de zonas degradadas en viviendas

La unificación de criterios entre el Plan General de València y el Plan de Acción Territorial de la Huerta se ha materializado en un proyecto que el gobierno municipal tramitará hoy en la comisión de Urbanismo para ofrecer seguridad jurídica y, no menos importante, flexibilizar los usos de los terrenos agrícolas degradados en la ciudad. De momento este nuevo plan se someterá a información pública durante 45 días para que los barrios y colectivos hagan sus alegaciones.

Como avanzó ayer Levante-EMV, esta adaptación del PGOU al Plan de la Huerta permitirá convertir alquerías en hoteles o crear nuevos alojamientos en terrenos con menor protección. También dará más cancha a otros negocios de economía agraria como los invernaderos o las granjas profesionales, y cederá espacio a los aparcamientos disuasorios que se monten junto a nuevas estaciones de bus como las que se plantean en Empalme o Valencia Sud.

Asimismo, otra de las novedades que el Cap i Casal podrá abrazar es la figura de los Enclaves de Recuperación de la Huerta (ERH), contemplada en el PAT de la Huerta de 2018 pero que el planeamiento de la ciudad bloqueaba por imponerse como la normativa ambientalmente más restrictiva en lo relativo a los cambios de uso.

Por norma general, el Plan General prohíbe transformar en casas edificios que originalmente no tenían tipología de vivienda. Sin embargo, en los citados enclaves se autoriza este cambio para "erradicar" construcciones industriales o actividades incompatibles con el entorno agrícola. Así, en terrenos degradados que cuenten con edificaciones en situación de ruina o mal estado de conservación –o bien en los suelos sellados con escasa o nula presencia de construcciones–, el plan de adaptación permitirá convertir naves en viviendas, pero con una serie de restricciones.

En concreto, el propietario de la edificación deberá obligatoriamente recuperar para el cultivo al menos dos terceras partes de la superficie total de la parcela. El uso residencial sólo podrá implantarse en el suelo restante. La nueva edificación o rehabilitación no podrá superar la superficie de la huella que ya ocupaba la nave original, con una altura máxima de planta baja más una planta. Y los usos compatibles con las naves serán los de vivienda unifamiliar aislada o residencial comunitaria, quedando prohibidos los bloques de piso o las tipologías propias de urbanizaciones.

La medida está pensada para aquellos solares donde el coste de eliminar el asfalto sea tan elevado que la actividad agrícola no pueda amortizarlo, y el uso residencial incentive la regeneración de la huerta degradada. Con el Plan General de 1988 estas naves inapropiadas en zona de huerta estaban abocadas al derribo o al abandono.

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Rehabilitación

También en el ámbito residencial, el plan de adaptación flexibiliza la rehabilitación de viviendas en la huerta al pasar del bloqueo del PGOU a un texto que busca poner en valor la arquitectura tradicional mediante obras anteriormente restringidas. En este sentido, con la entrada en vigor de la homologación de textos, que en la práctica funcionará como una nueva norma, se permitirá la rehabilitación y ampliación de viviendas legales o legalizables en hasta 200 metros cuadrados totales. Y para la intervención en viviendas de huerta degradada no será necesario el informe previo de la Conselleria, a menos que la vivienda esté catalogada. Con todo, cualquier rehabilitación en la huerta deberá respetar la tipología tradicional y potenciar el uso agrario de la parcela libre.