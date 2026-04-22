El PSOE ve un "caso Alicante" en las Viviendas Protegidas que se construirán en Nazaret

La asignación de forma irregular de viviendas protegidas en Alicante ha sido un revés para la credibilidad del gobierno municipal de Luis Barcala. Y es el camino que dice haber encontrado el Partido Socialista en València ("Me faltan dedos para contar los indicios que tengo de que está promoción no se está haciendo correctamente" aseguró Borja Sanjuán) en una promoción que se va a llevar a cabo en Nazaret. Ya las habían puesto en el foco a finales del pasado mes de marzo, pero ahora añaden un dato que les llama la atención sobremanera: ya tienen futuro dueño.

En unas parcelas que hay a las afueras se va a desarrollar un complejo que incluye viviendas protegidas y los socialistas se pregunta cómo puede ser que "se hayan incluido extras, como piscina y zonas comunes, siendo que el precio está topado. ¿Qué beneficio puede obtener la promotora añadiendo estos sobrecostes a su propia factura, siendo que, como vivienda pública que es, no se puede repercutir?" Se preguntaba la edil Elisa Valía. Y más aún: "hemos intentado informarnos sobre esas viviendas y nos dicen que ya están reservadas, cuando aún ni se conoce el precio definitivo. Por consiguiente: ¿cómo se reservan unas viviendas sin conocerse el precio final y sin cumplir el planeamiento?". Conclusión que extraen los dos ediles "por los indicios": "O va a haber un sobrepago en B del dinero que no puede cobrar en A porque está fijado o se va a hacer hace un favor a los que han reservado, que fue además lo fueron de forma inmediata y cuando veamos los adjudicatarios veamos apellidos conocidos". Es decir, una versión cercana del caso alicantino. "Hemos denunciado permutas que son antieconómicas para el Ayuntamiento y contrarias al interés general y en este caso se parece más la modelo Alicante, aquella cooperativa que acabó casualmente beneficiando a familiares de una concejala, hijos de notables, personas relacionadas con los trámites del expediente... lo menos parecido a una vivienda pública".

Esta promoción forma parte del Plan Vive de la Generalitat "y llama la atención que se hayan adjudicado sin cumplir el planeamiento. Pero estas personas, desde luego, deben estar encantadas por tener una Vivienda Protegida con todos estos extras". Y señalando a la promotora. "Es Albaluz, que se está llevando el suelo público del Plan Vive para las permutas de viviendas, especialmente en Alicante. Los mismos que hacen negocio en Alicante han venido a hacerlo en València, privatizando calles públicas.

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Si alguien del PP me quiere convencer de que un promotor que regala piscinas a cambio de nada, le preguntaré si me toma por tonto, como han hecho históricamente: querer tomarnos a todos por tontos".