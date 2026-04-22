"Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas": vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet

Vuelven las trifulcas, tras unos meses de tregua para el vecindario, a las puertas de una discoteca en el barrio valenciano de Benimaclet. La semana pasada fue necesaria la intervención de al menos una decena de agentes de la Policía Local de València ante la pelea en la que estaban involucradas numerosas personas que la emprendieron entre ellos a patada limpia y empujones descampado de la calle Vila de l'Alcora de la ciudad.

El local permaneció cerrado durante tres meses después de que el Ayuntamiento de València les aplicara una sanción más restrictiva que las que ya les había estado imponiendo a lo largo del tiempo y que habían afrontado pagando las multas impuestas. La última penalización se produjo en las Fallas de 2025 y se resolvió que debía precintarse la mesa de sonido al detectar que incumplían la normativa referente a contaminación acústica afectando, de este modo, a los vecinos del bloque en cuyos bajos se encuentra este local.

Gritos, patadas y 50 implicados

"Parece que en los primeros días de la reapertura del local, en otoño, sí se notó mucho la bajada de volumen porque el propietario del local puso un limitador del sonido pero en las últimas semanas el vecino del primero vuelve a tener molestias", explica un vecino de las fincas afectadas.

Sin embargo el drama que viven los residentes de la zona no es tanto la ambientación musical del local, que también, sino las peleas constantes que se producen en el exterior. "Tenemos a la clientela catalogada y ya sabemos que la que da más problemas es la de las noches de los domingos", cuenta el residente, porque a parte de que son los más "animados" coincide con el 'agravante' de que el día siguiente es laborable y la fatiga se acumula.

La semana pasada volvió a repetirse uno de estos capítulos de batallas campales en el solar que hay frente al local que se erige como 'La Elegancia Latina' en sus redes sociales. La discoteca abre todos los días de la semana de 17.30 a 04.00 horas, así que pese a que los domingos son los días más problemáticos, la situación no tiene por qué complicarse únicamente durante el fin de semana.

De hecho esto es lo que sucedió el pasado martes, 14 de abril, cuando una llamada a la Policía Local de València realizada a las 04.30 horas alertaba de que "al menos 50 personas" estaban discutiendo en la puerta del local y avisaba de que algunas de ellas portaban navajas.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la 6ª Unidad de Distrito, que se localiza en la calle paralela, y dos unidades de la USAP quienes identificaron a cuatro mujeres de 19, 27, 32 y 20 años que podrían estar involucradas en el origen de la reyerta en la que supuestamente intervino más gente. Al parecer el motivo de la discusión fue que una de las involucradas "había hablado con un chico que resultó ser la pareja de otra de las implicadas" y el resto de las identificadas alegaba que se habían producido "faltas de respeto" que culminaron en gritos, violentos empujones, patadas, tirones de pelo y una afrenta global entre un elevado número de personas.

Tal era la rabia desatada entre las personas implicadas que en las imágenes a las que ha tenido acceso Levante-EMV se observa que es necesaria la intervención de varios agentes para separar a dos mujeres mientras otros policías alejan al resto de individuos que se meten en el tumulto.

Finalmente, las mujeres identificadas que, al parecer se encontraban bajo la influencia del alcohol, no llegaron a sufrir heridas de gravedad y no quisieron presentar denuncia pese al ofrecimiento por parte de los agentes.

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Pero las broncas no son el único elemento perturbador de la vida de los vecinos, no hace falta que quienes se reúnen alrededor de la discoteca lleguen a las manos, las voces y los gritos a altas horas de la madrugada son suficientes para acabar con el descanso y la paz de los residentes: tanto es así que el pasado domingo 19 de abril a las 03.40 horas, de nuevo alguien tuvo que llamar a la policía por el ruido que organiza parte de los clientes de este local cuando para ellos ha acabado la fiesta.