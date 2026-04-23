Una amplia restauración devolverá los colores de la "Senyera" a la fachada del Mercado Central

Más allá del problema del calor en verano, que es de sobra conocido, el Mercado Central tiene un problema que también salta a la vista: tiene más mugre que el palo de un gallinero a lo largo de toda la techumbre y fachada, donde se arraciman dedos de polvo y suciedad acumulados a lo largo de los últimos veinte años -la última actuación sobre el mismo- y qué ahora el ayuntamiento se ha comprometido a quitar dentro de un plan de reforma y mejora del edificio previo a ese proceso de climatización no menos importante, pero que requiere un tiempo más largo entre proyecto, adjudicación y materialización.

Desde el interior se nota más la acumulación de suciedad / Moisés Domínguez / D

La intervención supondrá arreglar, las numerosas patologías que tiene tanto la fachada como la cubierta. Y que, en un escaneo general, se cuentan por docenas. De cualquier modo, la actuación más importante y sobre todo más simbólica será la limpieza y reposición de las lamas que componen la vidriera, concebidas para trazar los colores de la senyera, pero que, con el paso de los años y la acumulación de suciedad, ha ido difuminándose.

Tanto es así que las que conformaban el color rojo prácticamente ya ni se distinguen porque era pintura sobre vidrio y está ido desapareciendo. El amarillo era el propio vidrio, pero aún así, el examen a simple vista deja claro que no tiene nada que ver con la tonalidad primigenia.

Este caso se da sobre todo en la zona recayente a la plaza de Brujas. Qué es la que ha sufrido más estrés de contaminación a lo largo de los años. Hay que recordar que en ese entorno se llevaron a cabo obras como la del aparcamiento subterráneo o la rehabilitación de la Iglesia de los Santos juanes. Además de ser una zona de tránsito de vehículos durante mucho tiempo -hasta su peatonalización y la pérdida de conexión con la Plaza del Mercado-.

Vendedores, María José Catalá y Santiago Ballester acudieron a conocer los pormenores de la actuación / Moisés Domínguez / D

El color totalmente difuminado en esa zona contrasta con el de las fachadas que dan a la calle Calabazas, más resguardadas y que aún se intuyen bastante mejor, aunque sin dejar de reclamar una limpieza y restauración.

A esto hay que añadir los propios desperfectos de las lamas. Casi el diez por ciento de las cristaleras están pendientes de sustitución por unos desperfectos justificados no solo en la dilatación por el calor sino fundamentalmente por el choque de pájaros a lo largo de los años. Los responsables del proyecto destacaban además que estos desperfectos se multiplican en las zonas donde da más el sol de frente porque las palomas se ciegan y tienden a estrellarse con más frecuencia sobre esas superficies.

La actuación supondrá una inversión de 600.000 euros y la intención es que empiecen a finales de año. A los vendedores se les ha garantizado que los trabajos no interrumpirán el normal desarrollo de las ventas pero que por si acaso se interrumpirán, sí o sí, durante la campaña de Navidad. En coordinación con los servicios municipales, la empresa adjudicataria iniciará la intervención por la fachada recayente a la avenida del Oeste y los trabajos continuarán siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj, para finalizar en la fachada recayente a la plaza Ciudad de Brujas. Durante la intervención se aplicarán medidas de seguridad y organización, como la ejecución de ciertos trabajos fuera del horario de apertura del mercado, protección de los puestos y delimitación de zonas de obra, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar el correcto funcionamiento del edificio municipal durante la ejecución de los trabajos.

Acudieron la alcaldesa María José Catalá, el concejal de Mercados Santiago Ballester y una representación de los vendedores a conocer, en boca del arquitecto Xavier Laumain, de Arae, los pormenores de la actuación, tras lo que Catalá aseguró que "es un trabajo de mantenimiento muy profundo, no una simple limpieza superficial, no llegando a ser una restauración integral, pero el resultado será que veremos un recinto con mucha más luz y mucha más sensación de limpio"

Este verano bajará la temperatura

Siendo esta la operación, de alguna forma, estética, falta la importante de verdad: la climatización para evitar los episodios de calor insoportable que ha ocurrido en los años, acentuados por las recurrentes olas, que tuvieron ejemplos muy claros el pasado verano. Preguntados Catalá y Ballester por el 'minuto y resultado' de la misma, aseguraron que "va a empezar una primera fase, que le encargamos la Universitat Politècnica la climatización de este mercado porque es muy compleja, precisamente por las lamas, que están abiertas, por la altura interior de las cúpulas, por la dificultad de la alta protección patrimonial del edificio y la imposibilidad de poner algunas máquinas en algunos puntos po rese motivo. Era muy complejo, al final, depositamos nuestra fe en manos de la UPV porque no sabíamos cómo abordarlo con todas las dificultades. Ahora vamos a empezar la primera fase de la propuesta".

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Esta pasa por una operación que supondría, cuanto menos, empezar a bajar la temperatura en los momentos de ola de calor, el gran problema actual. "Para este verano, se van acometer las maquinarias, que actualmente están funcionando en torno al 25%. Las máquinas de intervención podrán funcionar al 100% y, por una serie de canaletas, que se colocarán debajo de lo que son la salida de las toberas de lo que actualmente está instalado y con esos estudios y ejemplos que ellos han hecho a través de ordenador y todo van a rebajar la temperatura considerablemente. No será la solución definitiva, pero sí que se podrá trabajar a una temperatura adecuada. La mejora y eficiencia posterior ya podremos hablar de temperaturas bajas.