Compromís denuncia que las ayudas de emergencia en València caen "a la mitad" mientras sube la vulnerabilidad

El grupo municipal Compromís ha denunciado este jueves que la reducción de las ayudas de emergencia en València "está dejando sin cobertura a cientos de familias" de la ciudad "en un momento de máxima presión económica".

Compromís per València ha denunciado en un comunicado que el equipo de gobierno dirigido por la alcaldesa María José Catalá ha recortado "a la mitad" una de las principales herramientas de apoyo social, "poniendo en riesgo situaciones básicas como la alimentación, el pago de suministros o el acceso a la vivienda".

La concejala de la coalición valencianista Lucía Beamud ha explicado que el "desamparo" afecta a familias "que dependen de estas ayudas para comer, para garantizar la higiene de sus hijos e hijas o para no quedarse a oscuras". "Recortar aquí es dejar a la gente sola ante situaciones límite", ha lamentado.

Para Compromís, "los datos evidencian el retroceso". La partida de Prestaciones Económicas Individualizadas (PEIS) se ha situado en 2,6 millones de euros, "muy lejos de los cerca de cinco millones que habitualmente ya se habían ejecutado a estas alturas del año", señala la coalición que añade que, incluso, "los propios informes municipales reconocen la insuficiencia y han tenido que plantear un incremento urgente de 650.000 euros para atender situaciones extremas".

"Este recorte llega en el peor momento", ha advertido Beamud, que recuerda el último informe de Cáritas (noviembre de 2025), que "confirma un aumento de la desigualdad y la precariedad en la ciudad, situando la tasa de vulnerabilidad en un 20 por ciento de la población". "Cada vez hay más familias que no pueden cubrir necesidades básicas. Y, en lugar de reforzar el escudo social, el PP lo debilita", ha reprochado.

La concejala de Compromís ha subrayado que esta situación ya se advirtió durante la tramitación de los presupuestos municipales. "No es una casualidad, es una decisión política. Han recortado una partida clave sabiendo que la necesidad iba a crecer", ha agregado–.

A esta "falta de recursos", Compromís suma la "saturación" de los centros municipales de Servicios Sociales, "que arrastran una carga de trabajo creciente sin refuerzos suficientes". "Los centros están colapsados, pero no por el proceso actual, como intenta justificar Catalá. Es el resultado de una mala gestión sostenida que está impidiendo que las ayudas lleguen a tiempo", ha denunciado Beamud.

Sin personal "suficiente"

La concejala ha apuntado que el problema "no es solo la cuantía de las ayudas, sino la capacidad de tramitarlas": "Cuando no hay personal suficiente, las ayudas llegan tarde o directamente no llegan. Y eso, en estos casos, tiene consecuencias muy reales en la vida de la gente", ha indicado.

Este "desmantelamiento", según la coalición, "contrasta con la gestión de los gobiernos del Rialto, donde las ayudas de emergencia pasaron de dos millones de euros en 2014 a once en 2021 y a ocho en 2022". "Cuando hay voluntad política, se construye un escudo social real. El PP y Vox han elegido exactamente lo contrario", ha remarcado la concejala.

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La coalición valencianista exige una "rectificación inmediata" del gobierno municipal, con un incremento "real" de la partida y un refuerzo "urgente" del personal de los servicios sociales. "No se puede dejar a nadie atrás por una decisión política. Hablamos de derechos básicos, no de números", ha reclamado Beamud.