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Así es el segundo y nuevo edificio de 44 viviendas de alquiler asequible del Cuartel de Ingenieros

El Ministerio de Vivienda adjudica un segundo proyecto con ocho plantas y zonas comunes en la azotea para

El edificio estrá en uno de los chaflanes del terreno ahora yermo

El edificio estrá en uno de los chaflanes del terreno ahora yermo / Casa 47

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La urbanización de Cuartel de Ingenieros de València, la gran pastilla de terreno cuya conversión en vivienda de alquiler asequible lleva eternizada en el tiempo -desde antes de pandemia- y en el que, hasta ahora, solo se había actuado en la adecuación de viales y la zona ajardinada y en la construcción del colegio municipal Santo Ángel de la Guarda.

El desbloqueo por parte del Gobierno de España empezó el pasado mes de febrero con la adjudicación del primer proyecto, el de una tanda de 62 viviendas que fueron adjudicadas a Proes Consultores, la misma que ahora será la encargada de un nuevo lote de 44 viviendas.

Este nuevo proyecto de edificación propiciará la incorporación de oferta de vivienda a precios asequibles "en una de las ciudades de mayor tensión habitacional como es València" aseguran en el Ministerio de Vivienda y del que destacan la "calidad arquitectónica del proyecto, la contextualización con el entorno, la composición y la estética de esta, así como la sostenibilidad ambiental mediante técnicas bioclimáticas y la incorporación en la propuesta de medidas para la reducción del consumo de agua".

Recreación del interior de la vivienda

Recreación del interior de la vivienda / Casa 47

El edificio contará con 3 fachadas exteriores y se configura en 2 plantas bajo rasante, destinadas a aparcamiento y 8 plantas sobre rasante: una planta baja de acceso, usos comunitarios y viviendas accesibles, 6 plantas de viviendas y una planta-ático con zonas comunes y viviendas. "Los espacios comunes conformarán el eje central de la vida comunitaria, cobrando especial relevancia la distribución de las viviendas alrededor de un patio central, mejorando así la accesibilidad y la conexión entre espacios privados y áreas comunes".

La actuación residencial Cuartel de Ingenieros tiene previsto llegar a la construcción de hasta 438 viviendas, que formarán parte del parque estatal de vivienda asequible, además de recuperar una parcela que había quedado degradada tras perder el uso militar.

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