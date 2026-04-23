Así es el segundo y nuevo edificio de 44 viviendas de alquiler asequible del Cuartel de Ingenieros
El Ministerio de Vivienda adjudica un segundo proyecto con ocho plantas y zonas comunes en la azotea para
La urbanización de Cuartel de Ingenieros de València, la gran pastilla de terreno cuya conversión en vivienda de alquiler asequible lleva eternizada en el tiempo -desde antes de pandemia- y en el que, hasta ahora, solo se había actuado en la adecuación de viales y la zona ajardinada y en la construcción del colegio municipal Santo Ángel de la Guarda.
El desbloqueo por parte del Gobierno de España empezó el pasado mes de febrero con la adjudicación del primer proyecto, el de una tanda de 62 viviendas que fueron adjudicadas a Proes Consultores, la misma que ahora será la encargada de un nuevo lote de 44 viviendas.
Este nuevo proyecto de edificación propiciará la incorporación de oferta de vivienda a precios asequibles "en una de las ciudades de mayor tensión habitacional como es València" aseguran en el Ministerio de Vivienda y del que destacan la "calidad arquitectónica del proyecto, la contextualización con el entorno, la composición y la estética de esta, así como la sostenibilidad ambiental mediante técnicas bioclimáticas y la incorporación en la propuesta de medidas para la reducción del consumo de agua".
El edificio contará con 3 fachadas exteriores y se configura en 2 plantas bajo rasante, destinadas a aparcamiento y 8 plantas sobre rasante: una planta baja de acceso, usos comunitarios y viviendas accesibles, 6 plantas de viviendas y una planta-ático con zonas comunes y viviendas. "Los espacios comunes conformarán el eje central de la vida comunitaria, cobrando especial relevancia la distribución de las viviendas alrededor de un patio central, mejorando así la accesibilidad y la conexión entre espacios privados y áreas comunes".
La actuación residencial Cuartel de Ingenieros tiene previsto llegar a la construcción de hasta 438 viviendas, que formarán parte del parque estatal de vivienda asequible, además de recuperar una parcela que había quedado degradada tras perder el uso militar.
La Generalitat ha hecho una permuta
Entre uno y otro proyecto, la Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha propuesto la adjudicación para la construcción de 29 viviendas en unos terrenos que son propiedad de la entidad. En realidad, la Generalitat lo que ha hecho es entregar a la empresa adjudicataria suelo donde podrá construir 29 viviendas a cambio, por permuta, de ocho viviendas ya construidas en una particular carrera entre instituciones antagónicas. Desde el Gobierno aseguran, de hecho, que en el caso de la Generalitat aún no se ha redactado el proyecto, pues solo es una permuta, mientras que el ministerio ya tiene en marcha sus pisos.
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