L'Umbracle prevé abrir con perfil bajo a la espera de la decisión del ayuntamiento

La discoteca L’Umbracle está lista para abrir. Este espacio de 3.000 metros cuadrados con aforo para 2.500 personas ha mantenido activa la venta de entradas en las últimas semanas y para mañana prepara su inauguración de temporada con tickets a 22 euros con consumición. Esto no sería novedad –ocurre cuando llega el buen tiempo– si no fuera porque la terraza se ubica en la Ciutat de les Arts i les Ciències. Como ha venido contando Levante-EMV, una sentencia contra la contaminación acústica en el complejo museístico ha puesto en jaque la celebración de todos los eventos que venía acogiendo, desde festivales como Les Arts o Big Sound hasta la actividad de la propia discoteca a cielo abierto.

Fuentes del grupo que explota la discoteca aseguran a este diario que L’Umbracle tiene los permisos y cumple con los requerimientos del juez, de modo que prevé abrir con el sonido adecuado y un perfil bajo –ayer ya estuvieron probando las luces–. Las mismas fuentes explican que hoy les ha visitado la policía autonómica y está todo en regla, algo de lo que el ayuntamiento sería consciente.

Por su parte, la alcaldesa María José Catalá ha explicado ante los medios que el departamento de Licencias del Ayuntamiento de València está trabajando en el escenario de posible apertura de la discoteca, sin desvelar más pistas sobre su actuación. Nosotros hemos remitido a Cacsa todo lo que teníamos que remitirle. Vamos también a solicitarles documentación sobre la situación actual del L’Umbracle. Y tenemos al departamento de licencias trabajando de cara a esa apertura”, ha señalado la primera edil.

La sentencia contra el ruido coloca en un plano parecido toda la actividad al aire libre, tanto los festivales –Les Arts, BigSound, Love 90– como la citada terraza, abierta de abril a octubre de jueves a sábado en horario nocturno continuo de 22.00 a 7.00 horas. Sin embargo, el volumen de afectados por el varapalo inmediato a los conciertos, en torno a 50.000 usuarios, había opacado la incidencia de las discotecas –también Mya– en el malestar de la cuarentena de vecinos demandantes.

En su demanda, los vecinos presentaron hasta siete mediciones de recepción acústica en promedios nocturnos de 53 dBA, 59 dBA, 61 dBA, 57 dBA, 53 dBA, 55 dBA y 54 dBA, todas ellas emisiones desde la terraza de L’Umbracle. La ordenanza municipal de contaminación acústica establece un límite de ruido nocturno en interior de viviendas de 45 dBA. La empresa demandada sostuvo que los peritajes de Teleacustik y Audiotec eran inválidos porque –alegaban– no se había medido el ruido de fondo cuando la discoteca estaba cerrada, el instrumental no era fiable y el protocolo no respetaba la normativa. También presentó su propio peritaje. Pero el juez da por buenas las mediciones presentadas por los vecinos y considera probado que la discoteca haya emitido recurrentemente ruido por encima del límite soportable, vulnerando los derechos fundamentales de los residentes.

L’Umbracle tiene una relación compleja con su entorno y hace años ya fue enmudecido durante meses. El septiembre de 2017, el Ayuntamiento de València ordenó la suspensión inmediata de cualquier tipo de ambientación musical en la terraza tras constatar que se superaban los límites de ruido, pero tres meses después, a las puertas de la fiesta de fin de año, el consistorio levantó la suspensión al verificar que los limitadores acústicos estaban programados a 103 y 104 dB. Tras eso, un vacío. La sentencia es contundente: “Respecto de las discotecas, que desde que se levantó la suspensión de la ambientación musical y se elevó el nivel máximo de emisión, los escasísimos controles municipales efectuados, cuando se han hecho, han sido deficientes e ineficaces, pues han eludido sistemáticamente, pese a las numerosas quejas, efectuar mediciones en destino, tapando así la contaminación acústica real que pudiera derivarse de tales actividades”.

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Con este diagnóstico, fuentes de la discoteca anunciaron que harían lo posible para convivir a los vecinos y reabrir atendiendo a sus obligaciones acústicas, y de hecho llegaron a suspender eventos para acudir a las semanas fuertes con los deberes hechos –explicaron que posiblemente sacarían el jueves de su calendario, pero en junio se venden entradas también para este día–. Ahora falta ver qué movimiento realizará el ayuntamiento y si permite la fiesta ‘Opening Season 2026’ con ambientación musical hasta altas horas de la madrugada.