El ministro Bustinduy arropa a Oltra y pide apoyo a PP, Vox y Junts para prorrogar los alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado "la ilusión y alegría" que ha sentido en las últimas semanas "gente de todo signo y condición" por que la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra haya decidido dar el paso de regresar a la política activa.

Bustinduy ha visitado la sede de la plataforma vecinal Orriols Convive de València para reunirse con entidades de desarrollo comunitario acompañado por Mónica Oltra, a quien ha invitado a sumarse a este encuentro por su conocimiento de los servicios sociales valencianos, según ha explicado. Oltra ha acudido a la reunión junto a la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, si bien la política valenciana no ha querido hacer ningún tipo de declaración pública.

El ministro ha trasladado "el honor" que supone para él compartir ese espacio de reunión con Mónica Oltra: "Hay muchísima buena gente en todo el país que ha sentido en estas últimas semanas una profunda alegría y una sensación de justicia. Y desde luego, para mí es un honor poder expresarle hoy en persona parte de esa alegría y el compromiso de muchísima gente de hacer lo que sea necesario para ayudar a que València tenga en ella una alcaldesa que vuelva a poner el interés de los vecinos y las vecinas por delante".

En declaraciones a los medios, ha considerado que las ciudades no deben ser escaparates ni centros comerciales ni parques temáticos, que es lo que está sucediendo principalmente por el problema de la vivienda, sino que "tienen que ser para los vecinos y vecinas que viven en ella y eso es lo que va a hacer Mónica Oltra". "Es verdaderamente un honor y un motivo de alegría poder hoy estar aquí con ella", ha remarcado.

Preguntado por una confluencia de izquierdas, el ministro ha reiterado que gente de todas las orientaciones y formaciones "va a pelear codo con codo en esa causa común de poner esta ciudad -València- al servicio de sus vecinos y vecinas".

Prórroga de los alquileres

En clave nacional, preguntado por la prórroga de los alquileres, el ministro de Sumar ha afirmado que el PP, Vox y Junts serán responsables de que miles de familias "se vean expulsadas de sus casas o tengan que afrontar subidas de hasta 600 euros al mes en sus alquileres" si votan en contra del decreto ley que prorroga los contratos de arrendamiento. "No van a votar contra el Gobierno, no van a votar contra el Ministerio, no van a votar contra la izquierda, van a votar contra cientos de miles de familias que se van a ver expulsadas de sus casas", ha manifestado.

Bustinduy ha apuntado a un informe del Ministerio que refleja que más del 60 % de las viviendas en alquiler que hay en España son propiedad de multiarrendadores o personas jurídicas, uno de los factores, la concentración de la propiedad en el mercado de la vivienda, que más está contribuyendo a la crisis de vivienda que viven las clases trabajadoras, ha dicho. Según ha señalado, solo en la Comunitat Valenciana hay 250.000 personas afectadas por una posible expulsión de sus viviendas si el decreto del Gobierno no es apoyado y en Cataluña son 475.000.

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Hasta ahora, el PP, Vox y Junts "no han dado un solo argumento real" para oponerse a la prórroga de los contratos de alquiler, en el que "se vota solo eso, si 2,5 millones de personas pueden seguir viviendo en sus casas pagando religiosamente sus alquileres o si le suben esas rentas y por tanto obligan a cientos de miles de familias a irse a la calle". "Si tumban esta medida se harán responsables de la suerte de cientos de miles de familias", ha insistido el ministro, que ha conminado a Junts a que reconsideren su postura de no apoyar el decreto porque en Cataluña "también están sus votantes".