Los vendedores del Mercado de Benicalap denuncian una invasión de polvo por unas obras
Los trabajos en una zona correspondiente a Servicios Sociales, que comparte el edificio con las "paraetas", provoca la acumulación de residuos en zonas sensibles
El Mercado Municipal de Benicalap es una construcción singular en tanto comparte el inmueble con un edificio de la concejalía de Servicios Sociales, reconversión de un supermercado que hubo en el mismo. Ahora, los vendedores han mostrado, a través de su presidente, Oscar Torres, su desagrado por las obras que se están llevando en esa mitad del recinto. Acusan al Ayuntamiento de que las obras, proyectadas desde la pasada legislatura, están trastocando el día a día del recinto. Tanto por los ruidos como por el hecho de que "están llenando de polvo zonas sensibles, como es el acceso a las cámaras, que están llenas de polvo en suspensión" y que obliga a proteger el género cuando éste es sacado del refrigerador para reponer en los puestos de venta.
Según el directivo "la prioridad es el servicio y después, tu parte de medio mercado. Las obras deberían realizarse por la tarde, fuera del horario comercial para evitar esto" a lo que se añade averías en el montacargas "que si tienes que subir grandes cantidades, tienes un problema".
Las obras las está realizando el Servicio Central Técnico, puesto que la concejalía de Asuntos Sociales no dispone de oficina técnica para ello, pero fuentes municipales aseguraron que las obras, que vienen de la anterior legislatura, son necesarias y que "la parte de servicio municipal está tabicada y muy independiente de la actividad comercial". Esto no es óbice para que, efectivamente, el polvo esté acumulado en zonas sensibles.
El Centro social de Benicalap se situó la pasada legislatura en una parte desocupada de las instalaciones del mercado municipal para atender a 47.000 usuarios y descongestionar el centro de servicios sociales de Campanar, que reducía a la mitad las personas a antender en su ámbito geográfico.
El Mercado de Benicalap, en su versión de venta de productos está compuesto por la zona de venta en planta baja, oficinas en la primera planta y el sótano donde se ubican servicios como almacenes, las mencionadas cámaras frigoríficas, contadores, zona de aparcamiento, carga y descarga, así como aseos para vendedores autorizados. Precisamente, la concejalía de Mercados había anunciado que, en palabras del concejal Santiago Ballester, “esta planta presenta diversas deficiencias derivadas del paso del tiempo y de la obsolescencia de algunas instalaciones, lo que hace necesaria una intervención integral”, ha explicado Ballester.
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