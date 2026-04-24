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Programa del Corpus Christi de València en su 7º Centenario

Varios festejos se incorporan al programa tradicional de una fiesta que aún tiene pendiente la restauración integral de las Rocas

València se vuelca con su "Festa Grossa"

València se vuelca con su "Festa Grossa"

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València se vuelca con su "Festa Grossa" /

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Un ciclo de conferencias y exposiciones complementará el programa tradicional del Corpus Christi de València, que este año celebrará su séptimo centenario, y que tiene como objetivo su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, reconocimiento que aún no tiene a pesar de que la enorme tradición histórica que arrastra, junto con su riqueza de contenidos -danzas, misteris, rocas, elementos procesionales y la Custodia-. La "Festa Grossa" obtuvo en 2019 la condición de Fiesta de Interés Turístico Autonómico por la Generalitat Valenciana. “En este contexto, iniciamos un camino que convierte este momento en el idóneo para seguir reforzando su proyección y su reconocimiento, una oportunidad única para poner en valor nuestro legado ante el resto de España y del mundo”, ha afirmado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil.

La fiesta, sin embargo, llega con la asignatura pendiente de no haber completado -ni acercarse- a la restauración de las Rocas, que han sufrido un notable deterioro en los últimos años y que tienen una presencia reducida en los actos, a través de los carros que sí que se han podido restaurar. Este elemento procesional, el más reconocible de la fiesta, lleva años generando un agrio debate político precisamente por esa falta de un plan de choque definitivo para su recuperación, que no pasa por pequeñas reformas, sino por un estudio concienzudo y una actuación que garantice su continuidad sin lesionar sus elementos más distintivos.

Martes, 28 de abril

19:30 h. Conferencia de Francisco Ballester Olmos “Apuntes históricos de la fiesta del Corpus en València”.

13 al 16 de mayo

Exposición Concurso de dibujo infantil en Nuevo Centro.

Jueves, 14 de mayo

19:30 h. Presentación del Cartel y publicaciones y calendario en Salón de Cristal.

Miércoles, 20 de mayo

19:30 h. Conferencia a cargo de Óscar Rueda sobre “Simbología de los personajes del Corpus” en la sede de Lo Rat Penat

20 de mayo al 7 de septiembre

Exposición de Cerámica dedicada al Corpus en Museo nacional de Cerámica González Martí. 25 y de 26 mayo

19:30 h. Charlas sobre los Cuadernillos del Corpus a cargo de Rodrigo Madrid, Director de la Danza de los Infantillos del Corpus, y Andrés Ballesteros, restaurador. Palacio de la Exposición

Jueves, 4 de junio

20 h. Misa y Pregón del Corpus a cargo del Arzobispo de València, Monseñor Enrique Benavent. Iglesia del Patriarca.

Viernes, 5 de junio

Por la mañana, traslado de Rocas y elementos procesionales desde la Casa Museo a las Alameditas de Serranos

20 h. Traslado de las Rocas, desde las Alameditas a la Plaza de la Virgen

23:30 h. "Nit d'albaes".

Sábado, 6 de junio

12 h. "Penjà de poals" en las calles Cabillers y Avellanas

18 h. Representación de los Misteris en la Plaza de la Virgen

23 h. Concierto de la Banda Municipal en la Plaza de la Virgen

23.59 h. Nit de Festa, pasacalle por el recorrido inverso de la Procesión para entregar los premios de escaparates, fachadas y balcones

Domingo, 7 de junio

10:30 h. Misa de Pontifical en la Catedral y al acabar, reparto de panes bendecidos en la Puerta de los Hierros.

12 h. Cabalgata del Convite.

14 h. Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento

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19 h. Procesión

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