Luz verde para construir el tanque de tormentas que limpiará el agua del Parque de Desembocadura en Nazaret

Desde primeros de década, los vecinos de Nazaret reclamaban un depósito de tormentas para evitar vertidos de aguas sin depurar que aumentan la contaminación en el tramo final del cauce histórico del Turia. Ahora, finalmente, el Ayuntamiento ha aprobado el proyecto como paso previo para su licitación y que, tras una inversión de casi 12 millones de euros, formará parte del complejo del Parque de Desembocadura.

Se trata de una instalación para recoger, en el momento de las grandes avenidas, las primeras aguas, "que son las más contaminadas porque son las que llegan con todos los residuos" aseguró la portavoz de la Junta de Gobierno, María José Ferrer, "para, a su vez, ser transferidas a la depuradora". La reivindicación venía a colación de lo que se está viendo con el paso de los años: la mayor virulencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Y que es un paso previo indispensable para que el futuro Parque y su correspondiente parque urbanístico tengan una lámina de agua de calidad y que esté en consonancia con la reconversión de este terreno, ahora degradado, en un espacio de ocio, prolongación final del Jardín del Turia.

Recreación del proyecto para Nazaret / Ayto Vlc

El plazo de ejecución previsto del proyecto será de 18 meses desde la firma del contrato. En estos momentos, el barrio de Nazaret dispone de una red unitaria que desagua en la Estación de Bombeo de la calle Fernando Morais de la Horra. El agua residual es bombeada a través de las bombas de negras de esta estación hasta la de Cantarranas, en el viejo cauce, y nuevamente hasta el colector municipal de la calle Eduardo Primo Yúfera, desde donde es enviada para su depuración a Pinedo.

Ahora, el proyecto consiste en habilitar un depósito en derivación mientras se mantiene el funcionamiento actual de la estación de bombeo, que recogerá las aguas negras y que, en época de lluvias, cuando alcance su capacidad, permitirá el aliviado al depósito para su posterior envío a la EDAR. “Cuando el depósito se llene, comenzará a aliviar a través de un canal –previo al vertido- a lo largo del cual se dispondrá una pantalla de flotantes, con bombas para auto limpieza”, ha explicado la portavoz municipal.

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Tres millones de litros

El nuevo depósito de tormentas tendrá unas dimensiones libres interiores de 40 x 30 metros, y una altura de 5,17 metros (con una altura máxima de lámina de agua de 2,50 metros). La superficie total interior será de 1.200 metros cuadrados, con un volumen útil máximo de aproximadamente 3.000 metros cúbicos (en conversión, tres millones de litros). Por su parte, el pozo de bombeo se situará adosado al propio tanque en su lado este (con dimensiones libres interiores 5 por 3 metros, y diseñado para alojar en su interior 3 bombas para el vaciado del depósito y la cámara de válvulas). A lo largo del muro norte del depósito se adosará el canal aliviadero (de 2,50 metros de anchura por entre 0,90 y 1,10 metros de altura), que trasladará el agua de lluvia al punto vertido del antiguo cauce del río Turia.