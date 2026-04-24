La Feria Andaluza se enciende en el Jardín del Turia para los próximos diez días

La explanada del Jardín del Turia a la altura de la Alameda -el antiguo "castillódromo", acoge desde este viernes la Feria Andaluza de València. A lo largo de los dos próximos fines de semana (de viernes a domingo éste y de jueves a domingo el próximo), las entidades andaluzas han instalado sus casetas alrededor de un recinto acondicionado al efecto y en el que, en una versión propia del Real de la Feria, se pueden degustar las especialidades gastronómicas y bailar sevillanas, además de asistir a las actuaciones que irán teniendo lugar en el escenario central.

La Federación de Entidades Culturales Andaluzas ubicadas en diferentes municipios son las responsables de instalar las casetas, que este viernes se estrenaron con el encendido del "alumbrao" y que, con el paso de los años, en palabras de la alcaldesa María José Catalá, "forma parte de la vida cultural, social y festiva de la ciudad". No en vano, son la 32 las ediciones celebradas, al que acuden, vecinos, curiosos, turistas y, sobre todo, andaluces y descendientes de andaluces, que lo tienen como una auténtica seña de identidad. No en vano, las andaluzas son las casas regionales más numerosas en el territorio valenciano. "Es imposible no quereros y estamos encantados de que estéis aquí".

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El programa incluye este sábado 25 un desfile de moda flamenca y con el paso de los días actuarán Son de Lunares, Saavedra, Va de Rumba, Azabache, Lubrican y sobre todo, los cuadros de baile de las entidades de la Federación, en lo que es su particular exhibición pública.