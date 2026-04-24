Las jubilaciones de mandos intermedios sin recambio tensionan la Policía Local de València

La Policía Local de València tiene un serio problema en la cúpula y en los cargos intermedios del cuerpo. Básicamente, se debe a las jubilaciones que se han venido sucediendo desde 2023 y que van a continuar hasta 2027. Durante más de una década no se han convocado oposiciones en el Ayuntamiento de València y solo una mínima parte de las plazas de mandos -en todo el escalafón- se han cubierto con soluciones temporales. No ha habido reposición en el escalafón. Ya hace tiempo que CC OO realizó un estudio interno cuyas conclusiones siguen plenamente vigentes. Ni los gobiernos de Rita Barberá ni los posteriores de Joan Ribó y María José Catalá han dado solución a este problema que hoy amenaza con provocar «el colapso» en el cuerpo, según denunciaba CC OO en febrero de este año.

Analizando ese quinquenio, esta central sindical ya advertía que hasta 2027 incluido, se han jubilado o se jubilarán una veintena de mandos, entre ellos, 17 inspectores. Así, en abril de 2025 se jubiló el comisario principal y jefe José Vicente Herrera. Además, también se ha jubilado el comisario principal por mejora de empleo Eladio Barber; y en 2027, debería jubilarse Fernando Lasheras (comisario principal por mejora), que actualmente desempeña el cargo de secretario autonómico de Emergencias. A ello, hay que sumar al menos 2 intendentes, que saldrán del cuerpo en los próximos meses.

Teniendo en cuenta la segunda actividad (por edad y enfermedad) , el elevado saldo en la bolsa de horas que presentan los mandos y la antelación con la que deben empezar a consumirlos, en caso de que todo el personal descrito se mantenga en el puesto hasta alcanzar la edad de jubilación forzosa, se avecina «una tormenta perfecta», en palabras de esta central sindical.

Apunta CC OO que son muchos los intendentes que acumulan entre 2.500 y 3.500 horas de compensaciones por guardias realizadas. Algunos ya están disfrutándolos y otros pasarán a hacerlo en breve conforme vayan llegando los requerimientos que prepara el ayuntamiento. Tal como confirman a Levante-EMV, policías de diverso rango, «faltan numerosos oficiales».

Este año se jubilan 5 inspectores que se unirán a las 11 jubilaciones anteriores. Y es que el problema es más acuciante en los inspectores. Son relevantes para el buen funcionamiento de la estructura jerárquica policial y para dar un buen servicio al ciudadano porque conectan las órdenes de Jefatura -comisiones principales e intendentes- con la tropa y los oficiales.

Hace un año, cuentan fuentes de toda solvencia, en una guardia de fin de semana para toda la ciudad había un comisario o intendente y cuatro inspectores; ahora solo hay un comisario y dos inspectores, alguno de ellos, en segunda actividad, por tanto en labores de oficina.

El resultado es que gran parte de mandos están haciendo funciones de sus superiores jerárquicos, debido a esta falta de jefes. «El oficial hace de inspector, el inspector de intendente y el intendente de comisario», cuenta otra fuente.

Quejas en la Junta de Mandos

Para atajar el problema de la escasez de inspectores y de oficiales se podría tirar de la bolsa existente. En la Junta de Mandos, de la semana pasada, hubo comisarios que mostraron su malestar por esta falta de cargos intermedios y pidieron medidas. Hay malestar en la cúpula.

Y en la junta de personal celebrada ayer mismo el Jefe Ángel Albendín manifestó su intención de reactivar la bolsa por mejora de empleo, con el objetivo de cubrir las bajas de jubilados.

Sin embargo, Albendín, de momento, prefiere explorar otra vía legal, que pasaría por el visto bueno de la Conselleria de Emergencias e Interior. Albendín ha solicitado formalmente a Interior que se permita a València disfrutar de un régimen especial y privilegiado «para municipios de gran población». Esta petición debe autorizarla el conseller Juan Carlos Valderrama y daría una cierta discrecionalidad a Jefatura a a la hora de llevar a cabo la reposición de las plazas por jubilación ya citadas.