Llegó la hora de Torrefiel: el barrio recibe inversiones por valor de 6,8 millones

Tras años de espera al fin el barrio de Torrefiel es uno de los agraciados en la lluvia de millones con forma de inversiones que se reparten desde el gobierno municipal. Llegó el momento de este vecindario obrero que vio cómo su anhelado centro socio-cultural se quedaba en el aire en 2020 después de que el anterior consistorio rompiese el contrato con la anterior constructora a la que se le adjudicó el proyecto en 2018 porque la empresa reclamó un 40 por ciento más del dinero presupuestado antes de iniciar los trabajos.

Hoy los vecinos de Torrefiel ya saben que antes de que termine el año el centro que acogerá un centro de juventud, la Universidad Popular, salas de reuniones así como unas "instalaciones en condiciones para la sociedad musical", ha señalado la alcaldesa de València, María José Catalá quien ha visitado las obras en la mañana de este viernes acompañada por el concejal de Urbanismo del consistorio, Juan Giner, y representantes vecinales y sociales del barrio con quienes ha departido acerca de otros asuntos de interés para los residentes.

Tras la visita por la construcción, Catalá ha recordado que la inversión realizada para el levantamiento de este inmueble multiusos es de 3,7 millones de euros y está previsto que abra sus puertas antes de que finalice el año puesto que la actuación, que lleva a cabo la mercantil Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU, se encuentra "muy vanzada"

El edificio, de nueva planta, se está ejecutando en una parcela de 600 metros cuadrados situada entre la calle de Cambrils y la plaza del Obispo Laguarda. El inmueble se dispone en cinco plantas: en las plantas baja y primera se habilitará el nuevo Centro de Juventud de Torrefiel; en las plantas segunda y tercera se alojará la nueva sede de la Universidad Popular del barrio; y en las plantas tercera y cuarta se dispondrán espacios para formación musical. La alcaldesa ha destacado que en la planta baja de esta nueva dotación pública se instalará el nuevo Centro de Servicios Sociales de Torrefiel, “con lo que damos cumplimiento a uno de nuestros primeros compromisos de gobierno, en este caso con los vecinos del barrio, quienes, de esta manera, no se verán obligados a desplazarse al vecino barrio de Orriols para recibir atención”, ha subrayado la alcaldesa. Junto a todo ello, está previsto habilitar salas de reuniones para asociaciones vecinales y uso municipal en planta primera.

Las otras actuaciones en Torrefiel

Catalá ha recordado que este proyecto estuvo paralizado entre los años 2018 y 2023, y haberlo retomado le supone "una alegría tremenda" y ha repasado las otras inversiones municipales en el barrio de Torrefiel que, ha asegurado, suman 6,8 millones de euros (contando con los 3,7 de este centro). “También hemos hecho la reforma del entorno del mercado, también el nuevo parking pavimentado, las inversiones en el campo de fútbol 8, aunque nos falta resolver un problema histórico en el campo de fútbol 11, que es lo que estamos hablando con los vecinos ahora. Y hemos hecho inversión en alumbrado y en alcantarillado; en total 6,8 millones de euros para Torrefiel”.

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“Cada barrio tiene sus inversiones –ha concluido Catalá- y de lo que se trata es de que no haya ni un solo barrio de València que no tenga instalaciones, dotaciones, inversión y obra. Es el sistema de descentralizar y de participar en la mejora de todos los barrios que hemos empleado en los últimos tres años”.