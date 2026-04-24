Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo hoyVolkswagenCV-370El tiempoMestallaMercadonaApagón en Requena y Utiel
instagramlinkedin

El Patronato de Benifaraig volverá a la vida en poco más de un año

El antiguo centro social del pueblo recuperará su cometido tras una rehabilitación integral

El patronato, que da a un amplio parque

El patronato, que da a un amplio parque / Maps

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Siete meses después de haberse aprobado el proyecto, el Patronato de Beniaraig ya tiene quien lo saque de la degradación y del riesgo de perderlo para siempre. La empresa Víctor Tormo será, por un millón de euros y doce meses de plazo, la encargada de reconvertir el inmueble, vestigio del pasado del pueblo como local social y que volverá a tener un destino parecido: ser un edificio cultural de usos múltiples. Una reivindicación de los habitantes de Benifaraig reclamado numerosas veces ante su estado de abandono y que fue una de las acciones aprobadas en su momento en los Presupuestos Participativos.

Con el centenario más que superado -está datado de 1913- el edificio del Patronato de Sant Josep de Benifaraig consiste en una nave alargada con un anexo que hacía de almacén y es conocido por señas de identidad antiguas y modernas. Fuera, el panel cerámico con el nombre identificativo. En el interior, por la réplica del Guernica de Picasso.

Visita al interior del Patronato el pasado diciembre, con la réplica del Guernica al fondo

Visita al interior del Patronato el pasado diciembre, con la réplica del Guernica al fondo / Ayto Vlc

Al acceder a la nave hay unas escaleras simétricas que dan acceso a una estancia que antiguamente se empleaba como cabina de proyección, uno de los usos que tuvo -cine de barrio- el edificio.

Noticias relacionadas

El objetivo es convertir el inmueble en un local municipal de usos múltiples para que pueda ser utilizado por las diferentes asociaciones y entidades de la pedanía. El proyecto incluye la construcción de una sala polivalente diáfana con un escenario, un vestíbulo de acceso, una sala de lectura, una sala de control y un espacio de instalaciones bajo el escenario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
  2. La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
  3. La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
  4. El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios
  5. El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
  6. La feroz competencia de los 'hornos con degustación' llega a Xàtiva de la mano de una cadena china 'low cost'
  7. Rafael Louzán, presidente de la RFEF: 'Esperemos que FIFA acepte el Nou Mestalla como sede del Mundial
  8. Comienza en la Canal de Navarrés el reparto masivo de cubos para la recogida 'puerta a puerta', que se activará a finales de mayo

Calendario de Preselecciones, Champions de Play Back, Tributos, Pirotecnia... todos los actos de la Feria de Julio de València gestionados desde Fallas

Calendario de Preselecciones, Champions de Play Back, Tributos, Pirotecnia... todos los actos de la Feria de Julio de València gestionados desde Fallas

Luz verde para construir el tanque de tormentas que limpiará el agua del Parque de Desembocadura en Nazaret

Luz verde para construir el tanque de tormentas que limpiará el agua del Parque de Desembocadura en Nazaret

La angustia de una joven acosada en València: "Tengo miedo de bajar a tirar la basura"

La angustia de una joven acosada en València: "Tengo miedo de bajar a tirar la basura"

El Patronato de Benifaraig volverá a la vida en poco más de un año

El Patronato de Benifaraig volverá a la vida en poco más de un año

Llegó la hora de Torrefiel: el barrio recibe inversiones por valor de 6,8 millones

Llegó la hora de Torrefiel: el barrio recibe inversiones por valor de 6,8 millones

Los vecinos de L'Umbracle estudian contratar a los abogados del 'caso Bernabéu' y acudir a la vía penal

Los vecinos de L'Umbracle estudian contratar a los abogados del 'caso Bernabéu' y acudir a la vía penal

Estos son los platos que puedes degustar este fin de semana en el Tastarrós 2026 de València

Estos son los platos que puedes degustar este fin de semana en el Tastarrós 2026 de València

El conductor de un bus de turistas en València da positivo en cocaína

Tracking Pixel Contents