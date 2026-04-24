El Patronato de Benifaraig volverá a la vida en poco más de un año

Siete meses después de haberse aprobado el proyecto, el Patronato de Beniaraig ya tiene quien lo saque de la degradación y del riesgo de perderlo para siempre. La empresa Víctor Tormo será, por un millón de euros y doce meses de plazo, la encargada de reconvertir el inmueble, vestigio del pasado del pueblo como local social y que volverá a tener un destino parecido: ser un edificio cultural de usos múltiples. Una reivindicación de los habitantes de Benifaraig reclamado numerosas veces ante su estado de abandono y que fue una de las acciones aprobadas en su momento en los Presupuestos Participativos.

Con el centenario más que superado -está datado de 1913- el edificio del Patronato de Sant Josep de Benifaraig consiste en una nave alargada con un anexo que hacía de almacén y es conocido por señas de identidad antiguas y modernas. Fuera, el panel cerámico con el nombre identificativo. En el interior, por la réplica del Guernica de Picasso.

Visita al interior del Patronato el pasado diciembre, con la réplica del Guernica al fondo / Ayto Vlc

Al acceder a la nave hay unas escaleras simétricas que dan acceso a una estancia que antiguamente se empleaba como cabina de proyección, uno de los usos que tuvo -cine de barrio- el edificio.

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El objetivo es convertir el inmueble en un local municipal de usos múltiples para que pueda ser utilizado por las diferentes asociaciones y entidades de la pedanía. El proyecto incluye la construcción de una sala polivalente diáfana con un escenario, un vestíbulo de acceso, una sala de lectura, una sala de control y un espacio de instalaciones bajo el escenario.