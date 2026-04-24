Estos son los platos que puedes degustar este fin de semana en el Tastarrós 2026 de València

El fin de semana llega a la Plaza del Ayuntamiento de València la cita gastronómica popular más importante que se desarrolla en este espacio urbano. El Tastarrós es una cita marcada desde hace tiempo en el calendario -este año vuelve a la temporada de primavera después de celebrarse en octubre el pasado año- como homenaje al buen comer y a la cultura del arroz.

Aquellos que han acudido en ediciones previas saben que la plaza se transforma durante dos jornadas en un trozo de la Albufera. Un "sequer d'arrós", en el que los más jóvenes urbanitas descubren que el arroz no es blanco de origen, sino que tiene cáscara y no crece en las bolsas es el elemento siempre más llamativo de la exposición etnológica que incluye barcas (aportadas por los pescadores del Puerto de Catarroja), aparejos, molinos, aperos de labranza y todo aquello que ha contribuido a transformar el lago en una cultura agrícola propia. Los visitantes podrán participar en el concurso ‘Llaurador més ràpid de l’Albufera’, una competición que pone a prueba la destreza en las labores del campo. El ganador, además de alzarse con el título, recibirá un almuerzo para dos personas en uno de los restaurantes participantes de esta edición.

Y en el interior de la plaza, el plato fuerte: las cocinas portátiles y las casetas en las que cocineros de restaurantes especializados ofrecerán sus platos a precios populares (5 euros por ración) mediante la fórmula del ticket.

Los productos de proximidad más importantes se combinarán en recetas. Y aunque los puestos de paella valenciana suelen ser los que tiene colas más largas, es legión los que buscan las fórmulas imaginativas en una combinación de tradición e innovación. Productos de tierra y de mar conforman arroces secos y melosos. Desde el pato y el pollo al atún y las incorporaciones más recientes: el cangrejo azul que se ha convertido en un delicioso invasor a la última hora del torrezno de soria. Todos ellos pueden ser degustados -uno o los dos días según restaurante- en los recipientes individuales, aunque también existe la opción del "take away". Eso sí, la condición indispensable es que, para las creaciones, hay que utilizar las variedades amparadas por la Denominación de Origen Arrós de València: Bomba, Sènia y Albufera.

La edición anterior de la cita organizada por la Denominación de Origen acogió a más de 40.000 personas y además de Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia y el programa europeo EU Rice, que promueve la cultura sostenible del arroz.

El Tastarrós incorpora también música en directo, espectáculos de showcooking con chefs como Carolina Álvarez, de Flores Raras de Quique Dacosta, Vicente Rioja o Manu Yarza y el popular concurso ‘Arrocero del Futuro’. Precisamente, el ganador del año pasado, Arturo Roig, ganador con su "arroz de interior" será uno de los expositores de este año, con su receta tradicional de paella valenciana.

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Además, TastArròs T’Ensenya ofrecerá durante todo el fin de semana clases prácticas y showcookings en los que se desvelarán las claves de las variedades amparadas por la D.O. Arròs de València. Quienes quieran profundizar en el origen del producto podrán hacerlo a través del taller de molido del arroz, donde se explica el proceso mediante el cual el grano integral —de tono pardo y rico en almidón y vitaminas— se transforma en el arroz blanco característico de la Denominación de Origen, un paso fundamental para lograr su textura y sabor. Además, el evento incorpora un espacio dedicado a la divulgación y concienciación internacional de la cultura del arroz a través de EU Rice, un programa impulsado por la Asociación Empresarial Agrícola de Salónica y la D.O. Arròs de València, con el apoyo de la Unión Europea. Su objetivo es promover un cultivo sostenible, seguro y trazable, alineado con exigentes estándares de calidad y respeto medioambiental. En este espacio, los visitantes podrán conocer más de cerca la biodiversidad y la riqueza natural del entorno de la Albufera.