Los vecinos de L'Umbracle estudian contratar a los abogados del 'caso Bernabéu' y acudir a la vía penal

Los vecinos de la discoteca L’Umbracle, ubicada en un espacio a cielo abierto de la Ciutat de les Arts i les Ciències, están organizándose para contratar a los abogados que lograron tumbar los conciertos del estadio Santiago Bernabéu y acudir a la vía penal contra el Grupo Salamandra, empresa que explota la terraza nocturna.

Según ha podido saber Levante-EMV, la decisión se ha tomado una vez constatado que la terraza tenía intención de abrir este viernes, pese a la sentencia contra la contaminación acústica que obliga a controlar su actividad. Hace algunas semanas, fuentes de L’Umbracle explicaron que estaban trabajando en medidas correctoras del ruido. “Hasta que no implementemos las soluciones propuestas y veamos que son efectivas, de momento no vamos a abrir. Pondremos todo de nuestra para no generar molestias y eso implica hacer auditorías acústicas de nuevo”, señalaron a este diario.

Sin embargo, el grupo ha seguido vendiendo entradas para toda la temporada estival, comenzando por la ‘Opening Season 2026’ prevista para hoy, desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana. Y los vecinos del complejo museístico de Les Arts han decidido plantarse. “Si abren se irá contra ellos. Da igual que cumplan con las mediciones sonométricas porque mantienen un perfil bajo. Eso significa que antes no lo habían hecho y de ahí se deriva una responsabilidad”, afirman los afectados.

De este modo, si la discoteca finalmente inicia temporada, los vecinos darán un paso más y estudiarán la vía penal. Lo harán –previsiblemente– de la mano de los letrados que consiguieron cancelar la actividad musical nocturna en el estadio del Real Madrid. El recinto empezó a acoger conciertos tras su modernización, pero los residentes del distrito de Chamartín denunciaron que el nivel de ruido superaba los límites legales y que además se producían vibraciones y molestias constantes. Tras examinar dichos niveles y si existía reiteración en los hechos, la jueza consideró que había indicios suficientes para investigar penalmente la denuncia, con la cancelación inmediata de los conciertos previstos, muchos de ellos trasladados al Metropolitano.

L'Umbracle prevé abrir esta noche pese a la sentencia contra el ruido / J.M.López

Preguntada por la apertura, la alcaldesa María José Catalá ha explicado que ayer el Ayuntamiento de València emitió una resolución instando a que se aporte toda la documentación sobre las condiciones acústicas de la apertura, algo que se está analizando desde el departamento de Licencias. “Vamos a hacer todo lo posible para proteger los derechos fundamentales de los vecinos, cumplir las resolución judicial y para que, las situaciones que se están produciendo tanto en la terraza como en los festivales, cumplan las condiciones mínimas que deben darse en la zona”. Dado que la discoteca no necesita licencia por estar supeditada al complejo de Cacsa, declarado de interés general desde 2006, el ayuntamiento únicamente tiene la capacidad de hacer cumplir la ordenanza de contaminación acústica a través de los controles sobre las emisiones de la discoteca, tal como se hizo años atrás cuando surgió un conflicto similar. "Haremos cumplir la resolución judicial", ha insistido la alcaldesa sin dar pistas.

Contra el ruido en Les Arts

La sentencia contra el ruido coloca en un plano parecido toda la actividad al aire libre, tanto los festivales –Les Arts, BigSound, Love 90– como la citada terraza, abierta de abril a octubre de jueves a sábado en horario nocturno continuo de 22.00 a 7.00 horas. Es decir, con mayor recurrencia que los festivales. Sin embargo, el volumen de afectados por el varapalo inmediato a los conciertos, en torno a 50.000 usuarios, había opacado la incidencia de las discotecas –también Mya– en el malestar de la cuarentena de vecinos demandantes.

En su demanda, los vecinos presentaron hasta siete mediciones de recepción acústica en promedios nocturnos de 53 dBA, 59 dBA, 61 dBA, 57 dBA, 53 dBA, 55 dBA y 54 dBA, todas ellas emisiones desde la terraza de L’Umbracle. La ordenanza municipal de contaminación acústica establece un límite de ruido nocturno en interior de viviendas de 45 dBA. La empresa demandada sostuvo que los peritajes de Teleacustik y Audiotec eran inválidos porque –alegaban– no se había medido el ruido de fondo cuando la discoteca estaba cerrada, el instrumental no era fiable y el protocolo no respetaba la normativa. También presentó su propio peritaje. Pero el juez da por buenas las mediciones presentadas por los vecinos y considera probado que la discoteca haya emitido frecuentemente ruido por encima del límite soportable, vulnerando los derechos fundamentales de los residentes.

L’Umbracle tiene una relación compleja con su entorno y hace años ya fue enmudecido durante meses. El septiembre de 2017, el Ayuntamiento de València ordenó la suspensión inmediata de cualquier tipo de ambientación musical en la terraza tras constatar que se superaban los límites de ruido, pero tres meses después, a las puertas de la fiesta de fin de año, el consistorio levantó la suspensión al verificar que los limitadores acústicos estaban programados a 103 y 104 dB. Tras eso, un vacío. La sentencia es contundente: “Respecto de las discotecas, que desde que se levantó la suspensión de la ambientación musical y se elevó el nivel máximo de emisión, los escasísimos controles municipales efectuados, cuando se han hecho, han sido deficientes e ineficaces, pues han eludido sistemáticamente, pese a las numerosas quejas, efectuar mediciones en destino, tapando así la contaminación acústica real que pudiera derivarse de tales actividades”.

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Con este diagnóstico, fuentes de la discoteca anunciaron que harían lo posible para convivir a los vecinos y reabrir atendiendo a sus obligaciones acústicas, y de hecho llegaron a suspender eventos para acudir a las semanas fuertes con los deberes hechos –explicaron que posiblemente sacarían el jueves de su calendario, pero en junio se venden entradas también para este día–. Esta noche el pulso entre L'Umbracle y los vecinos sumará un nuevo capítulo y el conflicto amenaza con recrudecerse.