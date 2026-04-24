Catalá, sobre la ZAS de Russafa: "No es que no guste, es que hay una sentencia que hay que cumplir"
La alcaldesa defiende la medida como un término medio, apelando a la sentencia judicial que la obliga a implementarla
"La alcaldesa lo tiene difícil porque está entre los hosteleros y los vecinos. Los vecinos creen que creen que es insuficiente y los hosteleros creen que es excesivo, lo que quiere decir que estoy en el centro, lo que quiere decir que es posible que sea lo adecuado por estar en el término medio. Cuando no gusta uno por defecto". No es un plato de buen gusto para el gobierno municipal la ZAS de Russafa porque no es una medida popular cuando hay voces en contra. Pero es la medida que han adoptado y que se tiene que aprobar ahora en el pleno municipal. Son las medidas para atemperar os ruidos en hasta 18 calles del barrio y que supone reducir los horarios, especialmente en el ocio nocturno y las que suscribe María José Catalá por esa equidistancia. Eso, después que los hosteleros hayan pedido "amparo" a la alcaldesa sobre las medidas diseñadas desde la concejalía de Contaminación Acústica.
Pero también hay algo más: "es que es una obligación legal" en alusión a la sentencia que reconocía que los niveles de sonido con relación causa-efecto de la determinación de ZAS para este conjunto de calles. "Es una obligación legal y nosotros vamos a cumplir con esa obligación legal. Tiene que haber ahora una aprobación definitiva y todavía queda un trámite oportuno".
"La oposición no se moja en temas complicados"
Un último trámite que es el pleno municipal. ¿Cómo votará la oposición? Porque de este tema ni se han pronunciado. Catalá los trató con desdén. "Tampoco me sorprende: en los temas complicados no suelen intervenir, ni en esto, ni en los festivales, hay cosas en las que no se mojan".
Y luego están los socios de gobierno, Vox, con los que ya hay un antecedente peligroso con la Zona de Bajas Emisiones. ¿Que harán? Ahí Catalá apela nuevamente a la sentencia. "Es que hay que votar el cumplimiento de una obligación legal. Y yo creo que todo el equipo de gobierno tiene muy presente que cuando tenemos que cumplir una obligación legal, pues es responsabilidad de todos y así lo hemos hecho hasta la fecha".
Claves de la ZAS de Russafa
Dentro de la ZAS de Russafa quedan las calles Centelles, Literato Azorín, Reina Doña María, Puerto Rico, Sueca, Cádiz, Barón de Cortés, Doctor Serrano, Perera, Doctor Landete, Carlos Cervera, Cura Femenía, Consulado del Mar Tomasos, Vivons, Romeu de Corbera, Doctor Sumsi y Matías Perelló.
La declaración entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP y, entre otras medidas, conlleva:
- La suspensión de la concesión de títulos habilitantes para la instalación o ampliación de locales y determinados establecimientos, dada la elevada concentración de establecimientos con terrazas.
- La suspensión del otorgamiento de licencias para la instalación de ambientación musical en locales y establecimientos públicos destinados al ejercicio de actividades recreativas determinadas.
- La suspensión de autorización de nuevas terrazas de hostelería en dominio público municipal, así como ampliaciones, modificaciones o revisiones de adaptación de las terrazas ya autorizadas que comporten un aumento de la superficie ocupada en todas aquellas vías públicas incluidas en el ámbito de la ZAS.
- La intensificación del control del orden público mediante el incremento de los medios policiales en la zona
- Constitución de manera definitiva de una mesa permanente de trabajo integrada por representantes de la administración municipal, de la federación de asociaciones vecinales, asociaciones de consumidores y entidades del sector hostelero y turístico de València, que analicen conjuntamente los efectos y la eficacia y realicen el seguimiento de la aplicación de las medidas correctoras de la contaminación acústicas en la ZAS
En azul, las calles afectadas por las restricciones de la ZAS / Ayto Vlc
Limitaciones horarias
A partir de la publicación de la aprobación definitiva de la declaración de ZAS, será posible la ocupación del dominio público municipal con mesas y sillas únicamente en el siguiente horario:
- Desde el 1 de marzo al 31 de octubre: De 8:00 a 00:30 horas del día siguiente; y hasta la 1:30 horas, los viernes, sábados y las vísperas de festivo.
- Durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre: El horario será de 8:00 a 0:00 horas y viernes, sábado y vísperas de festivo de 8:00 a 0:30 horas.
Además, a partir de la publicación definitiva de la declaración de ZAS, los establecimientos comerciales definidos en el artículo 20 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana denominadas “tiendas de conveniencia” no podrán permanecer abiertos al público en la franja horaria comprendida entre las 22:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente.
La regulación legal de las ZAS está amparada en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, por el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, y por la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.
En cuanto al horario máximo de cierre de las discotecas, será el siguiente:
- Las noches de domingo a jueves, hasta las 03.30 horas.
- Las noches de viernes, sábado y vísperas de festivo, hasta las 04.30 horas.
Se exceptuará de lo dispuesto en el párrafo anterior:
- Las fiestas de Fallas, que habrá que estar a las fechas y horarios establecidos en el Bando de Fiestas Falleras (desde hace años, las verbenas concluyen a las 04.00 horas)
- Las fiestas de Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Noche de Reyes.
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