Catalá, sobre la ZAS de Russafa: "No es que no guste, es que hay una sentencia que hay que cumplir"

"La alcaldesa lo tiene difícil porque está entre los hosteleros y los vecinos. Los vecinos creen que creen que es insuficiente y los hosteleros creen que es excesivo, lo que quiere decir que estoy en el centro, lo que quiere decir que es posible que sea lo adecuado por estar en el término medio. Cuando no gusta uno por defecto". No es un plato de buen gusto para el gobierno municipal la ZAS de Russafa porque no es una medida popular cuando hay voces en contra. Pero es la medida que han adoptado y que se tiene que aprobar ahora en el pleno municipal. Son las medidas para atemperar os ruidos en hasta 18 calles del barrio y que supone reducir los horarios, especialmente en el ocio nocturno y las que suscribe María José Catalá por esa equidistancia. Eso, después que los hosteleros hayan pedido "amparo" a la alcaldesa sobre las medidas diseñadas desde la concejalía de Contaminación Acústica.

Pero también hay algo más: "es que es una obligación legal" en alusión a la sentencia que reconocía que los niveles de sonido con relación causa-efecto de la determinación de ZAS para este conjunto de calles. "Es una obligación legal y nosotros vamos a cumplir con esa obligación legal. Tiene que haber ahora una aprobación definitiva y todavía queda un trámite oportuno".

"La oposición no se moja en temas complicados"

Un último trámite que es el pleno municipal. ¿Cómo votará la oposición? Porque de este tema ni se han pronunciado. Catalá los trató con desdén. "Tampoco me sorprende: en los temas complicados no suelen intervenir, ni en esto, ni en los festivales, hay cosas en las que no se mojan".

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Y luego están los socios de gobierno, Vox, con los que ya hay un antecedente peligroso con la Zona de Bajas Emisiones. ¿Que harán? Ahí Catalá apela nuevamente a la sentencia. "Es que hay que votar el cumplimiento de una obligación legal. Y yo creo que todo el equipo de gobierno tiene muy presente que cuando tenemos que cumplir una obligación legal, pues es responsabilidad de todos y así lo hemos hecho hasta la fecha".