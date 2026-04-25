Transporte público
Caos en Metrovalencia: una avería provoca retrasos durante tres horas y colapsa la conexión con el Aeropuerto
El fallo en una de las unidades de la red ha desencadenado retrasos significativos que han afectado a cuatro de las principales líneas del servicio: la L3, L5, L7 y L9
Una mañana de complicaciones para los usuarios de Metrovalencia. Una avería en una de las unidades de la red ha desencadenado retrasos significativos que afectan a cuatro de las principales líneas del servicio: la L3, L5, L7 y L9. Aunque la incidencia ha sido comunicada de forma escueta a través de los canales oficiales de la compañía, la realidad en los andenes ha reflejado una situación de colapso, especialmente para aquellos pasajeros que intentaban desplazarse hacia el oeste de la ciudad.
El punto crítico se ha situado en la conexión con el Aeropuerto de Manises. En estaciones neurálgicas como Ángel Guimerà, los viajeros han reportado esperas que han superado los 35 minutos durante más de tres horas. Según testimonios de los propios usuarios, desde las 9:00 horas han comenzado a registrase problemas en las líneas con destino a las terminales aéreas, con paneles informativos que ni siquiera prevían la llegada del próximo tren, ya que aparecían en blanco. Esta interrupción prolongada ha generado momentos de tensión y nerviosismo entre turistas y trabajadores que temían perder sus vuelos debido a la incidencia.
La avería se ha producido poco antes de las 9:30 horas en una unidad de la línea 7 con destino a Torrent entre la señal de entrada de la estación de Xàtiva y la bifurcación de la estación de Bailén, tras lo que se ha procedido a desalojar el pasaje.
Otro convoy que iba a entrar en la estación de Xàtiva ha desalojado también a los pasajeros para proceder a remolcar a la unidad afectada hasta los talleres de Machado, un proceso durante el que se ha cortado temporalmente la circulación de la línea 7 entre Marítim y Bailén, que posteriormente se ha restablecido.
El problema ha estado focalizado en el sentido hacia el Aeropuerto y Riba-roja de Túria, ya que las circulaciones en dirección a Marítim y Rafelbunyolhan mantenido una frecuencia habitual
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