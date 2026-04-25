La Policía Nacional no detecta irregularidades por ruido en la reapertura de l'Umbracle pese a la presión vecinal

La Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana no ha detectado ninguna irregularidad durante la noche del viernes y la madrugada del sábado relacionada con el ruido en la reapertura de la discoteca de l'Umbracle. Tal como han señalado fuentes de la Generalitat, la Policía Autonómica "ha realizado una inspección minuciosa" en el recinto de ocio al aire libre de la Ciutat de les Arts i les Ciències "sin detectar irregularidades, según han trasladado fuentes del operativo".

Está previsto que la discoteca vuelva a abrir esta noche del sábado. Las mismas fuentes recuerdan que la responsabilidad de efectuar las mediciones sonoras recae de forma compartida en la Administración local -habitualmente a través de la Policía Local- y en la propia unidad autonómica. Por su parte, fuentes del ayuntamiento han explicado a Levante-EMV que no van a ofrecer información a este respecto.

La actuación policial se produce coincidiendo con el arranque de la temporada de la discoteca al aire libre de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que abrió sus puertas poco después de las 23 horas pese a la presión vecinal y las advertencias institucionales sobre el cumplimiento de la normativa acústica y de la sentencia que protege los derechos de los residentes.

Música apenas perceptible

Durante las primeras horas de la noche, la música apenas era perceptible desde el exterior del recinto, lo que apunta a que no se habrían superado los 45 decibelios de inmisión en las viviendas cercanas, límite fijado por la ordenanza municipal de contaminación acústica.

En este contexto, Generalitat y Ayuntamiento mantienen el seguimiento sobre la actividad del local, explotado por el Grupo Salamandra. De hecho, antes de la apertura, la empresa recibió una notificación de la CACSA en la que se le recordaba su obligación de cumplir con la normativa acústica y con los derechos fundamentales de los vecinos recogidos en la sentencia judicial.

El consistorio, por su parte, tiene como principal herramienta el control de las emisiones mediante mediciones, dado que el recinto no requiere licencia específica al estar integrado en un complejo declarado de interés general.

Mientras, los vecinos mantienen la presión y no descartan acudir a la vía penal si persisten las molestias por ruido, incluso en el caso de que no se rebasen los límites establecidos.

Asistentes a la reapertura de l'Umbracle el viernes por la noche en la Ciutat de les Arts. / JM LOPEZ

A partir de las 23 horas

La discoteca a cielo abierto localizada en Les Arts inauguró su temporada poco después de las 23 horas del viernes, tal como estaba previsto. Ni la amenaza de los vecinos con llevar el caso a la vía penal de la mano de los abogados del 'caso Bernabéu', ni la advertencia de la Generalitat de que debe cumplir con los derechos fundamentales de los residentes, ni los avisos de la alcaldesa María José Catalá de que hará cumplir la sentencia, ni los contoles de la policía autonómica y local; nada evitó que el portón deje pasar a una clientela jovencísima y muy internacional, principalmente Erasmus.

Eso sí, y tal como pudo comprobar este periódico, la música apenas se oía desde fuera del recinto y, en el caso de que se superasen los 45 decibelios de inmisión en los domicilios cercanos, límite marcado por la ordenanza de contaminación acústica, la responsabilidad habría que buscarla en el ruido exterior. De momento, el plan de Generalitat y Ayuntamiento es mantener el cerco sobre la discoteca explotada por el Grupo Salamandra.

Fuentes de la discoteca explicaron ayer a Levante-EMV que abrirían con un "perfil bajo" para evitar mayores problemas de los que ya tienen, pese a contar con toda la documentación en regla y poder acreditar, decían, que cumplen a rajatabla con lo exigido en la resolución judicial. La decisión de abrir llegaba tras altunas jornadas de reflexión y titubeo. De hecho, hace varias semanas aseguraron que no inaugurarían la terraza siempre que no estuviera la convivencia garantizada, barajando, entre otas medidas, eliminar los jueves de su calendario.

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Por su parte, los denunciantes barajan explorar la vía penal en caso de que la música siga colándose por los balcones del vecindario, incluso si esta no sobrepasa el techo de decibelios. La querella perseguiría al Grupo Salamandra, no tanto al ayuntamiento. De momento, la sentencia les ha dado una herramienta de presión para ganar un pulso que llevaban años perdiendo y, tal como anunció el representante legal de los vecinos afectados, la idea es "ir a por todas", tanto con L'Umbracle como con los festivales de verano.