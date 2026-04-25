MANIFESTACIÓN
Valencia reivindica el autogobierno y servicios públicos en la marcha del 25 d’Abril
La manifestación, organizada por Acció Cultural del País Valencià, reivindica la defensa de los derechos valencianos frente a "agresiones" a la lengua y la cultura
València acoge este sábado una nueva movilización con motivo del 25 d’Abril, una jornada de fuerte carga simbólica que recuerda la derrota en la Batalla de Almansa de 1707 y la posterior pérdida de los fueros valencianos. Como cada año, la fecha se ha consolidado como un espacio de reivindicación política, cultural y social en defensa de los derechos del pueblo valenciano.
La convocatoria principal parte de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ha organizado una jornada completa de actos bajo el lema “Davant les agressions, som la força del país”. La programación ha arrancado por la mañana con la segunda edición de los Premis ACPV 25A, que este año reconocen la trayectoria de la editora y gestora cultural Izaskun Arretxe, así como el trabajo colectivo de la Unió de Periodistes Valencians por una información plural y veraz.
Agresiones contra la lengua y la cultura
La manifestación ha partido desde la plaza de Sant Agustí, con algo de retraso, y recorrerá varias calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la plaza América. La marcha se plantea como una respuesta “a las agresiones contra la lengua, la cultura, los derechos sociales, el territorio, los servicios públicos y la democracia”, según ha trasladado la organización.
En la cabecera de la manifestación participa una pancarta unitaria con representantes de distintos colectivos sociales y culturales. Además, también han acudido representantes políticos como Dolors Gimeno, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, entre otros asistentes.
Antes del inicio de la marcha, la convocatoria ha confluido con otra manifestación. En este punto previo, el cantante de Obrint Pas, Xavi Sarrià, ha sido el encargado de leer un manifiesto en el que se ha apelado a la defensa de la lengua, la cultura y los derechos sociales, marcando el tono reivindicativo de la movilización.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los proveedores de Mercadona en España y Portugal disparan sus inversiones un 31% al llegar a 1.700 millones
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- Hito histórico en Tavernes de la Valldigna: Las patinadoras Vega Escrihuela Gil y Gala Peris Grau competirán en la Copa del Mundo
- Denuncia pública de acoso en plena calle de València: 'Tengo miedo de bajar a tirar la basura
- El cinturón verde de l’Albufera, pendiente de las obras de la elevación de la pista de Silla
- Buscan a una joven de 12 años desaparecida en Sagunt
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja