Valencia reivindica el autogobierno y servicios públicos en la marcha del 25 d’Abril

València acoge este sábado una nueva movilización con motivo del 25 d’Abril, una jornada de fuerte carga simbólica que recuerda la derrota en la Batalla de Almansa de 1707 y la posterior pérdida de los fueros valencianos. Como cada año, la fecha se ha consolidado como un espacio de reivindicación política, cultural y social en defensa de los derechos del pueblo valenciano.

La convocatoria principal parte de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ha organizado una jornada completa de actos bajo el lema “Davant les agressions, som la força del país”. La programación ha arrancado por la mañana con la segunda edición de los Premis ACPV 25A, que este año reconocen la trayectoria de la editora y gestora cultural Izaskun Arretxe, así como el trabajo colectivo de la Unió de Periodistes Valencians por una información plural y veraz.

La manifestación del 25 d'Abril en València, en imágenes / Miguel Angel Montesinos

Agresiones contra la lengua y la cultura

La manifestación ha partido desde la plaza de Sant Agustí, con algo de retraso, y recorrerá varias calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la plaza América. La marcha se plantea como una respuesta “a las agresiones contra la lengua, la cultura, los derechos sociales, el territorio, los servicios públicos y la democracia”, según ha trasladado la organización.

En la cabecera de la manifestación participa una pancarta unitaria con representantes de distintos colectivos sociales y culturales. Además, también han acudido representantes políticos como Dolors Gimeno, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, entre otros asistentes.

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La manifestación ha partido desde la plaza de Sant Agustí. / Laura Florentino

Antes del inicio de la marcha, la convocatoria ha confluido con otra manifestación. En este punto previo, el cantante de Obrint Pas, Xavi Sarrià, ha sido el encargado de leer un manifiesto en el que se ha apelado a la defensa de la lengua, la cultura y los derechos sociales, marcando el tono reivindicativo de la movilización.